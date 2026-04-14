Γιανάι: «Δε θέλω Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ»
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 13:43
EUROLEAGUE

Το αφεντικό της Χάποελ έχει τις προτιμήσεις του για τα playoffs και δεν τις κρύβει, ξεκαθαρίζοντας το ποιους αντιπάλους  δε θέλει να βρει στον δρόμο της η ομάδα του Ισραήλ.

Ο Οφέρ Γιανάι μίλησε για την πορεία της ομάδας του στη EuroLeague και ξεκαθάρισε ποιες ομάδες δε θέλει να βρει μπροστά της η Χάποελ στα playoffs. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «ONE Podcasts»:

«Τρεις ομάδες δε θα ήθελα στα πλέι οφ γιατί δεν ματσάρουμε καλά μαζί τους: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ευτυχώς δε γίνεται να τύχουμε με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως με Παναθηναϊκό, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες».



