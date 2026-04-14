Γιανάι: «Δε θέλω Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ»

Το αφεντικό της Χάποελ έχει τις προτιμήσεις του για τα playoffs και δεν τις κρύβει, ξεκαθαρίζοντας το ποιους αντιπάλους δε θέλει να βρει στον δρόμο της η ομάδα του Ισραήλ.

Ο Οφέρ Γιανάι μίλησε για την πορεία της ομάδας του στη EuroLeague και ξεκαθάρισε ποιες ομάδες δε θέλει να βρει μπροστά της η Χάποελ στα playoffs.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «ONE Podcasts»:

«Τρεις ομάδες δε θα ήθελα στα πλέι οφ γιατί δεν ματσάρουμε καλά μαζί τους: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ευτυχώς δε γίνεται να τύχουμε με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως με Παναθηναϊκό, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες».