Στο Next Gen του Final-4 ο Παναθηναϊκός
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 14 Απριλίου 2026, 13:47
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Next Gen του Final-4 ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα είναι «παρών» στο Adidas Next Gen της Αθήνας.

H Euroleague ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά των συλλόγων κάτω των 18 ετών, με το «τριφύλλι» δίνει το «παρών».

Μαζί του θα είναι οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκίρις, Τσεντεβίτα και οι νικήτρια του NextGen Belgrade (INSEP) και η Next Generation Team 3SSB.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα στο περιθώριο του Fina Four της Εuroleague.

Αναλυτικά οι ομάδες:
 
Τσεντεβίτα/Ολίμπια (νικήτρια του NextGen Ulm)
 
Μπαρτσελόνα (νικήτρια του NextGen Bologna)
 
INSEP (νικήτρια του NextGen Belgrade)
 
Next Generation Team 3SSB
 
Ερυθρός Αστέρας
 
Ρεάλ Μαδρίτης
 
Ζάλγκιρις Κάουνας
 
Παναθηναϊκός
 


