Στο Next Gen του Final-4 ο Παναθηναϊκός

H Euroleague ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά των συλλόγων κάτω των 18 ετών, με το «τριφύλλι» δίνει το «παρών».

Μαζί του θα είναι οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκίρις, Τσεντεβίτα και οι νικήτρια του NextGen Belgrade (INSEP) και η Next Generation Team 3SSB.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα στο περιθώριο του Fina Four της Εuroleague.

Αναλυτικά οι ομάδες:

Τσεντεβίτα/Ολίμπια (νικήτρια του NextGen Ulm)

Μπαρτσελόνα (νικήτρια του NextGen Bologna)

INSEP (νικήτρια του NextGen Belgrade)

Next Generation Team 3SSB

Ερυθρός Αστέρας

Ρεάλ Μαδρίτης

Ζάλγκιρις Κάουνας

Παναθηναϊκός