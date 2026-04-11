Master Μοντε Κάρλο: Επίδειξη δύναμης από Σίνερ και Αλκαράθ πριν τα ημιτελικά

Οι κορυφαίοι τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ, επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί στα προημιτελικά του Masters 1000 Μόντε Κάρλο, πραγματοποιώντας επιβλητικές εμφανίσεις και διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής τους στον τελικό (12/4).

Ο Αλκαράθ χρειάστηκε λίγο περισσότερο από μία ώρα για να κάμψει την αντίσταση του Αλεξάντερ Μπουμπλίκ με 6-3, 6-0, διευρύνοντας το σερί του στο χώμα στις 16 διαδοχικές νίκες, μετά και τους τίτλους που κατέκτησε το 2025 στη Ρώμη και στο Ρολαν Γκαρός.

Με το σκορ στο 3-3 στο πρώτο σετ, ο 22χρονος Ισπανός κυριάρχησε πλήρως, κατακτώντας δέκα συνεχόμενα games και ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση στο πρώτο match point.

Στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Βαλεντίν Βασερό και του Άλεξ ντε Μινόρ.

Από την πλευρά του, ο Σίνερ επικράτησε του Φελίς Αλιασίμ με 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 32 λεπτά, επιβάλλοντας από την αρχή υψηλό ρυθμό.

Ο Ιταλός, που είχε χάσει σετ στον προηγούμενο γύρο απέναντι στον Τόμας Μάχατς, εμφανίστηκε βελτιωμένος, σημειώνοντας ότι «δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο», αλλά εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόκρισή του στην τετράδα.

Στον ημιτελικό, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Σβέρεφ, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Ζοάο Φονσέκα με 7-5, 6-7(3/7), 6-3, σε αναμέτρηση διάρκειας 2 ωρών και 40 λεπτών.

Ο Ζβέρεφ δυσκολεύτηκε απέναντι στον 19χρονο Βραζιλιάνο, που συμμετείχε για πρώτη φορά σε προημιτελικό διοργάνωσης Masters 1000, ωστόσο αξιοποίησε τα λάθη του αντιπάλου του στο τρίτο σετ για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.