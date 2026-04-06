Οι κόρες του Λευτέρη Πετρούνια παρακολούθησαν τον μπαμπά τους με καμάρι!

Η ανάρτηση της Βασιλικής Μιλλούση με την οικογένεια του Έλληνα πρωταθλητή να αγωνιά για την προσπάθειά του και να τον στηρίζει έστω από μακριά.

Μια ξεχωριστή και συγκινητική ανάρτηση έκανε η Βασιλική Μιλλούση. Η σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια που πήρε το χρυσό στο Παγκόσμιο του Καϊρου στους κρίκους, πόσταρε ένα video με την ίδια και τις κόρες της να παρακολουθούν τον σύζυγο και μπαμπά να κάνει την προσπάθειά του.

Η αγωνία, η χαρά, η ένταση της στιγμής, ακόμη και στα παιδάκια που έβλεπαν τον μπαμπά τους να κάνει ένα ακόμη θαύμα στους κρίκους.

Την ανάρτηση η Μιλλούση τη συνόδευσε με το εξής μήνυμα: «Πίσω από κάθε πρωταθλητή υπάρχει μια οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη».

Ο Πετρούνιας σχολίασε απ’ την πλευρά του: «Η δυναμή μου».