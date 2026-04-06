Σάκοτα: «Θα κάνουμε ό,τι περνά απ’ το χέρι μας»

Μία ημέρα πριν από τη δεύτερη αναμέτρηση με τη Μπανταλόνα στο Palau Municipal d’Esports de Badalona για τα προημιτελικά του Basketball Champions League, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νίκη-πρόκριση της Ένωσης.

Αναλυτικά:

«Κάναμε στο γήπεδό μας το πρώτο βήμα. Ήταν σημαντικό για εμάς, που ξεκινήσαμε με νίκη απέναντι στη Μπανταλόνα, στο γήπεδο της οποίας θα διεξαχθεί το F4 του BCL. Εννοείται πως είμαστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από τις δυνατότητες της αντιπάλου μας, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πετύχουμε τη νίκη-πρόκριση. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλουμε να διακριθούμε στη διοργάνωση. Προφανώς, κάναμε την απαραίτητη ανάλυση για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε κατά την πρώτη αναμέτρηση. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μας και αισιοδοξία για την επιτυχία».