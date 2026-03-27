Χάντμπολ: Η κλήρωση της Εθνικής για τα προκριματικά του Euro 2028
Οnsports team 27 Μαρτίου 2026, 05:24
Τους αντιπάλους της στα προκριματικά του ΕURO 2028 έμαθε η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα, στο περιθώριο της συνδιάσκεψης των Γενικών Γραμματέων της EHF.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης, «έπεσε» στον 8ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει τα αντίστοιχα της Σουηδίας, των Σκοπίων και του Λουξεμβούργου.

Το «εισιτήριο» για την τελική φάση της διοργάνωσης, την οποία θα συνδιοργανώσουν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία το διάστημα 13-30 Ιανουαρίου, παίρνουν οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο, καθώς και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τα οκτώ γκρουπ. Επίσης, στα τελικά του ΕURO 2028 έχουν προκριθεί απευθείας οι τρεις «οικοδέσποινες» και η Δανία ως κάτοχος του τροπαίου.

Οι όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση για τα προκριματικά του ΕURO 2028:

1ος ΟΜΙΛΟΣ: Κροατία, Ολλανδία, Λιθουανία, Φινλανδία
2ος ΟΜΙΛΟΣ: Νορβηγία, Αυστρία, Γεωργία, Τουρκία
3ος ΟΜΙΛΟΣ: Ισλανδία, Σερβία, Ουκρανία, Εσθονία
4ος ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Νησιά Φερόε, Μαυροβούνιο, Κόσοβο
5ος ΟΜΙΛΟΣ: Σλοβενία, Τσεχία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Ισραήλ
6ος ΟΜΙΛΟΣ: Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία, Λετονία
7ος ΟΜΙΛΟΣ: Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Σλοβακία
8ος ΟΜΙΛΟΣ: Σουηδία, Σκόπια, ΕΛΛΑΔΑ, Λουξεμβούργο

Οι ημερομηνίες των αγώνων:
1η αγωνιστική: Τετάρτη-Πέμπτη 4-5 Νοεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: Σάββατο-Κυριακή 7-8 Νοεμβρίου 2026
3η αγωνιστική: Τετάρτη-Πέμπτη 10-11 Μαρτίου 2027
4η αγωνιστική: Σάββατο-Κυριακή 13-14 Μαρτίου 2027
5η αγωνιστική: Τετάρτη-Πέμπτη 5-6 Μαΐου 2027
6η αγωνιστική: Κυριακή 9 Μαΐου 2027 (19:00, κοινή ώρα έναρξης όλων των αγώνων)



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Χάντμπολ: Η κλήρωση της Εθνικής για τα προκριματικά του Euro 2028
2 ώρες πριν Χάντμπολ: Η κλήρωση της Εθνικής για τα προκριματικά του Euro 2028
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Ατλέτικο ετοιμάζει πρόταση για βελτιωμένο συμβόλαιο στον Άλβαρες
5 ώρες πριν Η Ατλέτικο ετοιμάζει πρόταση για βελτιωμένο συμβόλαιο στον Άλβαρες
MUNDIAL
Μουντιάλ 2026: Πέρασαν στα πέναλτι Τσεχία και Βοσνία Ερζογοβίνη - Οι τέσσερις τελικοί των playoffs
7 ώρες πριν Μουντιάλ 2026: Πέρασαν στα πέναλτι Τσεχία και Βοσνία Ερζογοβίνη - Οι τέσσερις τελικοί των playoffs
MUNDIAL
Μουντιάλ 2026: Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα νίκησαν Στρακόσα, Πήλιο στον... ελληνικό «εμφύλιο»
7 ώρες πριν Μουντιάλ 2026: Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα νίκησαν Στρακόσα, Πήλιο στον... ελληνικό «εμφύλιο»
Όλες οι ειδήσεις
