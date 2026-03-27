Η Ατλέτικο ετοιμάζει πρόταση για βελτιωμένο συμβόλαιο στον Άλβαρες

Σύμφωνα με τη "Marca", οι νέοι ιδιοκτήτες των «ροχιμπλάνκος» είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Χούλιαν Άλβαρες, αυξάνοντας σημαντικά τις αποδοχές του και παύοντας κάθε συζήτηση για πιθανή αποχώρησή του το καλοκαίρι.

Ο διεθνής Αργεντινός επιθετικός, ο οποίος μεταγράφηκε το καλοκαίρι του 2024 στην Ατλέτικο από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχει εν ισχύ συμβόλαιο ως το 2030 με απλησίαστη ρήτρα αποδέσμευσης, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Παραταύτα, το δεδομένο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, η οποία -παρά τις οικονομικές δυσκολίες της- βλέπει στο πρόσωπο του Άλβαρες τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και η φημολογούμενη εμπλοκή της Άρσεναλ, μαζί με κάποιες αμφίσημες δηλώσεις του παίκτη, έχουν σημάνει... συναγερμό στις τάξεις των «ροχιμπλάνκος». Έτσι, σύμφωνα πάντα με τη "Marca", η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου φέρεται αποφασισμένη να του καταθέσει πρόταση για βελτιωμένο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες απολαβές του από 7 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα σε 10 εκατ. (εννέα φιξ συν άλλο ένα εκατομμύριο σε απολύτως εφικτά μπόνους). Αν συμβεί αυτό, ο Άλβαρες θα γίνει ο πιο καλοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο, μαζί με τον Γιαν Όμπλακ.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν καθήσει ακόμη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως η πλευρά του Αργεντινού άσου είναι ενήμερη για την πρόθεση της διοίκησης και φαίνεται πως έχει θετική διάθεση, καθώς μάλιστα η οικογένεια του διεθνούς φορ είναι ικανοποιημένη από την παραμονή της στη Μαδρίτη, ενώ ο Άλβαρες βλέπει με καλό μάτι την προοπτική να «κληρονομήσει» τον ηγετικό ρόλο που αφήνει «ορφανό» ο Αντουάν Γκριεζμάν, με την επικείμενη αποχώρησή του για τις ΗΠΑ.