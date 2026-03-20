Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Στην 16η θέση ο Πανταζής
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 23:14
ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Στην 16η θέση ο Πανταζής

Ο Ανδρέας Πανταζής δεν κατάφερε να συνοδεύσει την πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με μια επίδοση ανάλογη των δυνατοτήτων του.

Ο 26χρονος αθλητής κατέλαβε την 16η θέση στο τριπλούν στη διοργάνωση του Τόρουν με καλύτερο άλμα στα 15,45 μέτρα.

Ο άλτης του Δημήτρη Βασιλικού πέτυχε την καλύτερη επίδοση του στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ στο δεύτερο άλμα σημείωσε 15,38 μ. και έκλεισε τον αγώνα του με άκυρο.

Ο αθλητής προερχόταν από καλή σεζόν, στη διάρκεια της οποίας ωστόσο υπέστη διάστρεμμα που του άλλαξε τον προγραμματισμό.

Ο αθλητής για να συνέχιζε στο τέταρτο άλμα θα έπρεπε να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, η οποία μετά την ολοκλήρωσε της τρίτης προσπάθειας ήταν στα 16,55 μέτρα.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved