Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Στην 16η θέση ο Πανταζής

Ο Ανδρέας Πανταζής δεν κατάφερε να συνοδεύσει την πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με μια επίδοση ανάλογη των δυνατοτήτων του.

Ο 26χρονος αθλητής κατέλαβε την 16η θέση στο τριπλούν στη διοργάνωση του Τόρουν με καλύτερο άλμα στα 15,45 μέτρα.

Ο άλτης του Δημήτρη Βασιλικού πέτυχε την καλύτερη επίδοση του στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ στο δεύτερο άλμα σημείωσε 15,38 μ. και έκλεισε τον αγώνα του με άκυρο.

Ο αθλητής προερχόταν από καλή σεζόν, στη διάρκεια της οποίας ωστόσο υπέστη διάστρεμμα που του άλλαξε τον προγραμματισμό.

Ο αθλητής για να συνέχιζε στο τέταρτο άλμα θα έπρεπε να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, η οποία μετά την ολοκλήρωσε της τρίτης προσπάθειας ήταν στα 16,55 μέτρα.