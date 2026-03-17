Πιστόλα: «Να αντέξουμε την πίεση»

Η αρχηγός της Βαλεφόλια, Σόνια Κάντι και ο προπονητής Αντρέα Πιστόλα μίλησαν για τον ευρωπαϊκό τελικό με τον Παναθηναϊκό, που θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλεφόλια στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» για τον δεύτερο μεταξύ τους ευρωπαϊκό τελικό του CEV Challenge Cup. Η ιταλική ομάδα, που ιδρύθηκε το 2019, ψάχνει τη νίκη με οποιοδήποτε σκορ για να κατακτήσει τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, καθώς στον πρώτο τελικό είχε επικρατήσει με 3-2 σετ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Αντρέα Πιστόλα, προπονητής της ιταλικής ομάδας, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε αυτό το ματς. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το ματς. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι.

Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να αντέξουμε την πίεση. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τη στήριξη πολλών οπαδών του. Θα είναι πολλοί οπαδοί εναντίον μας αλλά είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για κάθε μπάλα και είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Η Σόνια Κάντι, αρχηγός της ομάδας, τόνισε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας, που παίζει πρώτη φορά έναν τελικό. Αύριο θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι άλλωστε ένας τελικός. Είναι πολύ σημαντικό που παίζουμε για ένα τρόπαιο.

Για να είμαι ειλικρινής ότι το δεύτερο ματς είναι εκτός έδρας είναι δύσκολο. Στην Ιταλία έχουμε παίξει σε πολύ δύσκολες έδρες. Το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε συγκεντρωμένες στο παιχνίδι μας. Θα είναι πολύ οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε».