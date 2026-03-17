Κιαπίνι: «Η ομάδα είναι έτοιμη, θα δώσουμε τα πάντα»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν κρύβει την πίστη του για τις δυνατότητες της ομάδας του και την έκβαση του αυριανού τελικού.

Ο Παναθηναϊκός τη Τετάρτη 18/03 στις 19:00 υποδέχεται στο κλειστό της Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας» τη Βαλεφόλια, για τον δεύτερο μεταξύ τους τελικό στο CEV Challenge Cup.

Οι «πράσινες» θυμίζουμε ότι στο πρώτο ματς είχαν ηττηθεί με 3-2 σετ και θέλουν να παλέψουν για την ανατροπή και την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου.

Μία ημέρα πριν τον δεύτερο τελικό, ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου των δύο ομάδων, τις οποίες εκπροσώπησαν οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων. Από πλευράς Παναθηναϊκού μίλησε ο Ιταλός τεχνικός, Αλεσάντρο Κιαπίνι και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μία παρόμοια κατάσταση. Θα δώσουμε τα πάντα. Η ομάδα είναι έτοιμη γιατί δουλεύουμε από την αρχή της χρονιάς για αυτόν τον σκοπό. Παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Στο πρώτο ματς αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην επίθεσή μας.

Η τακτική θα είναι πολύ σημαντική, αλλά το κλειδί θα είναι η ψυχολογική μας προετοιμασία και να αποδώσουμε στο 100% από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ ωραίο που ο κόσμος ασχολείται με τον αγώνα. Αλλά πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, αλλά τα στοιχεία εκτός του ματς, όπως η ανυπομονησία του κόσμου δεν παίζουν ρόλο στο παιχνίδι».