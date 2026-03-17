Ρόγκα: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για το ματς και περήφανες για την προσπάθειά μας»
Οnsports Τeam 17 Μαρτίου 2026, 11:36
Η αρχηγός του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς του ευρωπαϊκού τελικού του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλεφόλια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αυριανό τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια φτάνει στο τέλος της και η Πένυ Ρόγκα δεν κρύβει την ανυπομονησία της για το πρώτο σερβίς.

«Δεν έχω να πω πολλά λόγια. Είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που παίζουμε αυτό το ματς. Είναι ένα δύσκολο ματς για τις δύο ομάδες. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς μας. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει το 100%.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι βόλεϊ και πρέπει να το απολαύσουμε και στο τέλος όποιο να είναι το αποτέλεσμα να είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά μας. Συνεχίζουμε να λέμε ότι ο κόσμος είναι ο επιπλέον παίκτης μας και σίγουρα μας υποστηρίζουν οπουδήποτε παίζουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς».



