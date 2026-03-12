CEV Challenge Cup: Sold out ο δεύτερος τελικός του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια!

Οnsports Team

Η «τρέλα» των φίλων του Παναθηναϊκού να βρεθούν στον μεγάλο τελικό του CEV Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια αποτυπώθηκε στην ταχύτατη εξάντληση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς.

Το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να ετοιμάζονται να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα στον αγώνα που θα κρίνει το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Με τη στήριξη του κόσμου τους, οι «πράσινες» θα επιδιώξουν να ανατρέψουν την ήττα με 3-2 σετ από τον πρώτο τελικό στην Ιταλία και να διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γνωστοποιεί ότι εξαντλήθηκαν τα μαγικά χαρτάκια για τον δεύτερο τελικό με την Ιταλική ομάδα. Η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού ήταν τεράστια και τα εισιτήρια του αγώνα έγιναν ανάρπαστα».