Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

CEV Challenge Cup: Sold out ο δεύτερος τελικός του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια!
Οnsports Team 12 Μαρτίου 2026, 19:06
ΣΠΟΡ

CEV Challenge Cup: Sold out ο δεύτερος τελικός του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια!

Η «τρέλα» των φίλων του Παναθηναϊκού να βρεθούν στον μεγάλο τελικό του CEV Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια αποτυπώθηκε στην ταχύτατη εξάντληση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς.

Το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να ετοιμάζονται να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα στον αγώνα που θα κρίνει το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Με τη στήριξη του κόσμου τους, οι «πράσινες» θα επιδιώξουν να ανατρέψουν την ήττα με 3-2 σετ από τον πρώτο τελικό στην Ιταλία και να διεκδικήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γνωστοποιεί ότι εξαντλήθηκαν τα μαγικά χαρτάκια για τον δεύτερο τελικό με την Ιταλική ομάδα. Η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού ήταν τεράστια και τα εισιτήρια του αγώνα έγιναν ανάρπαστα».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens
8 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι
CONFERENCE LEAGUE
LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στη Σλοβενία για το Conference League
23 λεπτά πριν LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στη Σλοβενία για το Conference League
CONFERENCE LEAGUE
Τσέλιε – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Νίκολιτς | Η ενδεκάδα της «Ένωσης»
58 λεπτά πριν Τσέλιε – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Νίκολιτς | Η ενδεκάδα της «Ένωσης»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved