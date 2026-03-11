Indian Wells: Αποκλεισμός για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στο διπλό ανδρών

Print screen / Youtube

Onsports Team

Εκτός προημιτελικών στο διπλό του Indian Wells έμειναν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ από τους Αρτούρ Ριντερκνές και Βαλεντίν Βασερό στη φάση των «16».

Το δίδυμο του Έλληνα και του Σέρβου τενίστα είχε τις ευκαιρίες να πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης, όμως οι αντίπαλοί τους κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πάρουν την πρόκριση. Στο πρώτο σετ οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς έφτασαν κοντά στην κατάκτησή του, έχοντας τριπλό set point, ωστόσο οι Ριντερκνές και Βασερό άντεξαν και τελικά το κατέκτησαν στο τάι μπρέικ.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, όπου οι «Τσίτσι» και «Νόλε» προηγήθηκαν με 5-3, όμως οι δύο Γάλλοι αντέδρασαν, ανέτρεψαν το σκορ και έφτασαν στη νίκη με 7-5, «σφραγίζοντας» την πρόκριση για τα προημιτελικά με συνολικό σκορ 2-0 σετ.

Στην επόμενη φάση, οι Ριντερκνές και Βασερό θα αντιμετωπίσουν τους Κάρεν Χατσάνοφ και Αντρέι Ρούμπλεφ για μια θέση στα ημιτελικά.