Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Μάχη πρόκρισης για το Final 4 του Κυπέλλου - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Team

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Μετς με έπαθλο ένα εισιτήριο για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο κλειστό του Μετς την ομάδα του ΠΑΟΚ για τον προημιτελικό του Allwyn Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών.

Λίγες μόλις μέρες πριν (21/2), ο Δικέφαλος είχε νικήσει το Τριφύλλι με 3-2 σετ στην PAOK Sports Arena στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Volley League. Πέντε μέρες αργότερα οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά, με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει μαζί του τον... έβδομο παίκτη.

Το διακύβευμα είναι το τελευταίο εισιτήριο για το Final-4 του Allwyn Κυπέλλου βόλεϊ, αφού τα τρία πρώτα εισιτήρια κρίθηκαν την Τετάρτη 25/2 μετά από τρία συναρπαστικά ματς με τους ΟΦΗ, Φλοίσβο και Πανιώνιο να καταλαμβάνουν τις θέσεις.

Ο νικητής του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του τον ΟΦΗ στα ημιτελικά, ενώ Φλοίσβος και Πανιώνιος προετοιμάζονται ήδη για τη δική τους μονομαχία.

Η ώρα και το κανάλι

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 17:30 στο Μετς και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.