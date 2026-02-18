CEV Champions League: Υπέκυψαν στην ανωτερότητα της Μιλάνο οι Γυναίκες του Ολυμπιακού

Eurokinissi Sports

Εντός έδρας ήττα 3-0 σετ στον πρώτο αγώνα των play off του Champions League Γυναικών γνώρισε ο Ολυμπιακός από την Βέρο Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του, αλλά στο τέλος υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της ιταλικής ομάδας στον πρώτο αγώνα για τα play off του CEV Champions League γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα 3-0 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη». Ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 25/2 (21:30) επί ιταλικού εδάφους.

Η ομάδα της γειτονικής χώρας, τρίτη στο CEV Champions League την περσινή σεζόν και φιναλίστ πριν από δύο χρόνια, ήταν μία «σκάλα» ανώτερη απ’ τις «ερυθρόλευκες» του Μπράνκο Κοβάσεβιτς. Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός προέβαλε μεγάλη αντίσταση με πρωταγωνίστρια τη Μίλιτσα Κούμπουρα, πήγαινε πόντο-πόντο, όμως προς το φινάλε ένα σερί της ιταλικής ομάδας την οδήγησε στο 19-23 κι από εκεί στο 20-25.

Στο δεύτερο σετ η Βέρο Μιλάνο πήρε από νωρίς το πάνω χέρι, έφτασε το σετ στο 18-12 και παρά την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει ο Ολυμπιακός μειώνοντας σε 20-24, οι Ιταλίδες έκαναν το 2-0 με 21-25.

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός «αντέδρασε» στο αρχικό 1-4, πήρε το ματς στο 7-7 με πολύ καλή εμφάνιση απ’ τις Αμπντεραχίμ και Κούμπουρα, όμως ένα σερί 7-0 της Βέρο Μιλάνο πήγε το σκορ στο 13-21 για να «κλείσει» το σετ και το ματς στο 17-25.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και της Βέρο Μιλάνο προήλθαν από 5 άσσους, 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 20-25, 21-25, 17-25

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Εμμανουηλίδου 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Κούμπουρα 16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (6/11 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 1 (1/11 επ., 60% υπ. – 33% άριστες), Αμπντεραχίμ 11 (11/32 επ., 65% υπ. – 45% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 40% υπ. – 30% άριστες), Σαμπα΄τη (λ), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου, Δημητρίου, Κόνεο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 22% άριστες).

Βέρο Μιλάνο (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (1 μπλοκ), Πιετρίνι 7 (6/15 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. – 11% άριστες), Ντανέσι 10 (4/6 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κούρταγκιτς 10 (4/9 επ., 6 μπλοκ), Εγκόνου 17 (17/31 επ.), Πίβα 6 (4/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. – 56% άριστες) / Φερσίνο (λ, 64% υπ. – 36% άριστες), Σαρτόρι, Καγκνίν 2 (1/6 επ., 1 άσσος, 22% υπ. – 11% άριστες), Ακίμοβα 1 (1/2 επ.).