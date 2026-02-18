Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/02) - «Γυαλίζει το μάτι τους»

Eurokinissi Sports

Ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους Γερμανούς και «Γυαλίζει το μάτι τους», με στόχο το πρώτο... βήμα για νέα υπέρβαση στην διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τη συνέχεια και έχει μπει «Το μεγάλο στοίχημα» για πέντε νίκες μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super League, ενώ ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ήταν «Σοβαρός στα ημιτελικά» με τη νίκη επί της Ένωσης στα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.