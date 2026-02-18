Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/02) - «Γυαλίζει το μάτι τους»
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 08:35
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (18/02) - «Γυαλίζει το μάτι τους»

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Τετάρτης (18/02).

Ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους Γερμανούς και «Γυαλίζει το μάτι τους», με στόχο το πρώτο... βήμα για νέα υπέρβαση στην διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τη συνέχεια και έχει μπει «Το μεγάλο στοίχημα» για πέντε νίκες μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super League, ενώ ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ήταν «Σοβαρός στα ημιτελικά» με τη νίκη επί της Ένωσης στα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
UEFA: Η πρώτη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους
10 λεπτά πριν UEFA: Η πρώτη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους
BET
Απολαμβάνεις το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν μέσα από την προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr
39 λεπτά πριν Απολαμβάνεις το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν μέσα από την προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Ηράκλειο ο Χούαντσο
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Ηράκλειο ο Χούαντσο
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Το μήνυμα στήριξης Εμπαπέ σε Βινίσιους για την ρατσιστική επίθεση
1 ώρα πριν Champions League: Το μήνυμα στήριξης Εμπαπέ σε Βινίσιους για την ρατσιστική επίθεση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved