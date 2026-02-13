Πόλο: Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Onsports Team

Τους επόμενους αντιπάλους τους στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία τους θα μάθουν τη Δευτέρα (16/2, 11:00) οι ανδρικές ομάδες υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» συνεχίζουν την προσπάθειά τους στο Champions League και το Euro Cup, αντίστοιχα. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την πρωτιά στον Α΄ όμιλο και μπαίνουν με σημαντικό πλεονέκτημα στην κληρωτίδα για τη φάση των «8», καθώς θα βρουν απέναντί τους μόνο μία από τις υπόλοιπες νικήτριες ομίλων και δύο σχετικά βατούς αντιπάλους, γεγονός που τους δίνει προβάδισμα για πρόκριση στο final-4 της Μάλτας.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός κατέλαβε τη δεύτερη θέση του Γ΄ ομίλου του Euro Cup και θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες, για τη φάση των «16», μία από τις τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους του Champions League, μεταξύ των οποίων όμως υπάρχουν σημαντικές διαφορές δυναμικότητας.

Πιο αναλυτικά, στη φάση των «8» του Champions League θα σχηματιστούν δύο όμιλοι των τεσσάρων, με τους πρώτους δύο από τον κάθε έναν να προκρίνονται στο final-4. Ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί με μία εκ των Προ Ρέκο (Ιταλία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) και Μπαρτσελονέτα (Ισπανία) και με δύο εκ των Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία), Μπρέσια (Ιταλία) και Ανόβερο (Γερμανία), ενώ αποφεύγει την κροατική Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (ίσως την πιο δυνατή από τις ομάδες που πέρασαν ως δεύτερες), καθώς βρισκόταν μαζί της στον Α΄ όμιλο.

Για τη φάση των «16» του Euro Cup, πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς από τη Σερβία, η Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι από το Μαυροβούνιο, η Οραντέα από τη Ρουμανία και η Σαμπαντέλ από την Ισπανία. Ιδανικά, το «τριφύλλι» θα προτιμούσε ως αντίπαλο την Οραντέα και σίγουρα θα ήθελε να αποφύγει την πρωταθλήτρια Σερβίας Ραντνίτσκι, η οποία αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τον όμιλο του Ολυμπιακού, που ήταν σαφώς ο πιο δύσκολος του Champions League.