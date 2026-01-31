Πόλο: Διατήρησε το απόλυτο ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Τη 12η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Α’ όμιλο της Waterpolo League ανδρών πήρε ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» επιβλήθηκε εύκολα 23-9 της Χίου στο «Σεράφειο», σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική, με την οποία συνεχίστηκε η Α΄ φάση, ύστερα από τη δκοπή 1,5 μήνα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και διατήρησε το προβάδισμα των έξι βαθμών σε σχέση με τη Βουλιαγμένη που νίκησε από την πλευρά της, 15-8 τον Εθνικό. Οι «πράσινοι» είχαν ουσιαστικά... καθαρίσει το ματς πριν το ημίχρονο, καθώς με οκτώ «αναπάντητα» γκολ προηγήθηκαν 12-2, 4:49 πριν το τέλος του δευτέρου οκταλέπτου.

Νωρίτερα, με νίκες συνέχισαν Ολυμπιακός και Απόλλων Σμύρνης τις υποχρεώσεις τους στην 12η αγωνιστική για τον Β΄ όμιλο. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 17-11 του Υδραϊκού, στον πάγκο του οποίου έκανε ντεμπούτο ο -μέχρι πρότινος προπονητής της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού- Δημήτρης Κραβαρίτης και πανηγύρισαν τη δωδέκατη επικράτησή τους σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος. Στο μεταξύ, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 18-7 και παραμένει στο -3 από τους Πειραιώτες.

Σε αναμετρήσεις για τη 12η αγωνιστική στη Waterpolo League ανδρών σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

=========

Βουλιαγμένη-Εθνικός 15-8

Πανιώνιος-Χανιά 28-5

Παναθηναϊκός-Χίος 23-9

Παλ. Φάληρο-ΝΟ Πατρών 1/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Παναθηναϊκός 237-89 36

Βουλιαγμένη 202-109 30

Πανιώνιος 223-150 27

Εθνικός 146-179 15

Παλαιό Φάληρο 106-158 13 -11αγ.

Χίος 129-186 10

ΝΟ Πατρών 119-211 4 -11αγ.

Χανιά 110-190 4

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

=========

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1

Ολυμπιακός-Υδραϊκός 17-11

Λάρισα-Γλυφάδα 11-22

Περιστέρι-Απόλλων Σμύρνης 7-18

ΠΑΟΚ-ΟΦΘ 11/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 288-85 36

Απόλλων Σμύρνης 280-111 33

ΠΑΟΚ 165-136 21 -11αγ.

Γλυφάδα 152-193 18

Υδραϊκός 145-147 15

Περιστέρι 137-176 12

ΟΦΘ 101-202 6 -11αγ.

Λάρισα 91-309 0