Πόλο: Διατήρησε το απόλυτο ο Παναθηναϊκός
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στην Α1 του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης των ανδρών.
Τη 12η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Α’ όμιλο της Waterpolo League ανδρών πήρε ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» επιβλήθηκε εύκολα 23-9 της Χίου στο «Σεράφειο», σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική, με την οποία συνεχίστηκε η Α΄ φάση, ύστερα από τη δκοπή 1,5 μήνα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και διατήρησε το προβάδισμα των έξι βαθμών σε σχέση με τη Βουλιαγμένη που νίκησε από την πλευρά της, 15-8 τον Εθνικό. Οι «πράσινοι» είχαν ουσιαστικά... καθαρίσει το ματς πριν το ημίχρονο, καθώς με οκτώ «αναπάντητα» γκολ προηγήθηκαν 12-2, 4:49 πριν το τέλος του δευτέρου οκταλέπτου.
Νωρίτερα, με νίκες συνέχισαν Ολυμπιακός και Απόλλων Σμύρνης τις υποχρεώσεις τους στην 12η αγωνιστική για τον Β΄ όμιλο. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 17-11 του Υδραϊκού, στον πάγκο του οποίου έκανε ντεμπούτο ο -μέχρι πρότινος προπονητής της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού- Δημήτρης Κραβαρίτης και πανηγύρισαν τη δωδέκατη επικράτησή τους σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος. Στο μεταξύ, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 18-7 και παραμένει στο -3 από τους Πειραιώτες.
Σε αναμετρήσεις για τη 12η αγωνιστική στη Waterpolo League ανδρών σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
=========
Βουλιαγμένη-Εθνικός 15-8
Πανιώνιος-Χανιά 28-5
Παναθηναϊκός-Χίος 23-9
Παλ. Φάληρο-ΝΟ Πατρών 1/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Παναθηναϊκός 237-89 36
Βουλιαγμένη 202-109 30
Πανιώνιος 223-150 27
Εθνικός 146-179 15
Παλαιό Φάληρο 106-158 13 -11αγ.
Χίος 129-186 10
ΝΟ Πατρών 119-211 4 -11αγ.
Χανιά 110-190 4
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
=========
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1
Ολυμπιακός-Υδραϊκός 17-11
Λάρισα-Γλυφάδα 11-22
Περιστέρι-Απόλλων Σμύρνης 7-18
ΠΑΟΚ-ΟΦΘ 11/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Ολυμπιακός 288-85 36
Απόλλων Σμύρνης 280-111 33
ΠΑΟΚ 165-136 21 -11αγ.
Γλυφάδα 152-193 18
Υδραϊκός 145-147 15
Περιστέρι 137-176 12
ΟΦΘ 101-202 6 -11αγ.
Λάρισα 91-309 0