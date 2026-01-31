Χάντμπολ Γυναικών: Με την Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ ο ΠΑΟΚ

Onsports Team

Την τουρκική Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ, η οποία απέκλεισε στον 3ο γύρο την ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει η ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του European Cup γυναικών.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Χέρνινγκ της Δανίας. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Προύσα στις 21 ή 22 Μαρτίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 28 ή 29/3. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης την ολλανδική Φένλο ή τη Μιχαλόβτσε από τη Σλοβακία με «έπαθλο» την πρόκριση στον τελικό.

Στο μεταξύ, η κλήρωση για τους «8» του European Cup γυναικών έβγαλε ισπανικό «εμφύλιο», με τη -φιναλίστ του θεσμού για την αγωνιστική περίοδο 2022/23- Ατλέτικο Γκουαρντές να τίθεται αντιμέτωπη με την -κάτοχο του τροπαίου της σεζόν 2023/24- Έλτσε, ενώ ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους «4» την -πρωταθλήτρια της σεζόν 2020/21- Μάλαγα ή τη Χαζένα Κίνζβαρτ από την Τσεχία.

Η κλήρωση για τους «8» του European Cup γυναικών:

1. Φόρτες Φένλο (Ολλανδία) - Μιχαλόβτσε (Σλοβακία)

2. Κόστα ντελ Σολ Μάλαγα (Ισπανία) - Χαζένα Κίνζβαρτ (Τσεχία)

3. Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ (Τουρκία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

4. Ατλέτικο Γκουαρντές (Ισπανία) - Έλτσε (Ισπανία)

Τα ζευγάρια για τους ημιτελικούς:

Νικητής 2-Νικητής 4

Νικητής 3-Νικητής 1