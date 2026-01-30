Australian Open: Στον τελικό ο Τζόκοβιτς μετά από αδιανόητη ματσάρα

Οnsports Τeam

Η εμπειρία, η ψυχή και η θέληση του Νόβακ Τζόκοβιτς "οδήγησαν" τον Σέρβο σούπερ σταρ στην νίκη επί του εξαιρετικού Γιανίκ Σίνερ, με τον Κάρλος Αλκαράθ να περιμένει στον τελικό της Κυριακής.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία, με τον κορυφαίο τενίστα να επικρατεί στον δεύτερο ημιτελικό του Australian Open, του κατόχου του τίτλου Γιανίκ Σίνερ στα πέντε σετ ( 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 ) και να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό.

Εκεί όπου περιμένει ο Κάρλος Αλκαράθ, σε μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Κυριακής (10:30 ώρα Ελλάδας).

Είναι χαρακτηριστικό πως η αναμέτρηση διήρκησε τέσσερις ώρες και δέκα λεπτά με 38 άσους και 118 winners από τους δύο τενίστες.

Πλέον, ο Τζόκοβιτς μετράει αντίστροφα για να παλέψει για τον 25ο τίτλο Grand Slam της τεράστιας καριέρας του, τη στιγμή που το κίνητρο για τον Κάρλος Αλκαράθ είναι ακόμα μεγαλύτερο με τον Ισπανό τεχνίστα να θέλει να πετύχει το Carrer Grand Slam και να γράψψει ιστορία από τη δική του μεριά.

Η υποστήριξη που είχε ο «Νόλε» απ’ το κοινό που βρέθηκε στη Rod Laver Arena, ήταν συγκλονιστική.

Ο αγώνας ήταν πραγματικό… θρίλερ. Ο Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-2. Έχασε το πρώτο σετ με 6-3, ισοφάρισε με 6-3, για να βρεθεί με την… πλάτη στον τοίχο καθώς ο Σίνερ πήρε το τρίτο σεφ με 6-4. Ο «Νόλε»… απάντησε με τα δύο επόμενα με 6-4 και έτσι έφτασε στον θρίαμβο. Παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (1/2).

Σε ηλικία 38 ετών και 255 ημερών, έγινε ο μεγαλύτερος ηλικιακά που προκρίνεται σε τελικό στη Μελβούρνη!