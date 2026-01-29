Πόλο: Για το 3/3 η Εθνική κόντρα στη Γερμανία
Να κάνει το 3/3 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης της Μαδέιρα και να πάρει... φόρα για την πιο δύσκολη συνέχεια της διοργάνωσης θέλει η Εθνική πόλο Γυναικών, που αντιμετωπίζει σήμερα τη Γερμανία (15:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης.
Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει σήμερα το μεσημέρι η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιμετωπίζει ην ομάδα της Γερμανίας.
Η Γερμανία είναι στο 1-1, μετά την ήττα της από τη Γαλλία με 13-11 και την νίκη της επί της Σλοβακίας με 22-11, ενώ η Εθνική μας έχει το απόλυτο μετά το 24-7 επί των Σλοβάκων, αλλά και το 23-5 κόντρα στους Γάλλους.
Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση.
Το πρόγραμμα της ημέρας:
11:00 Γ1 – Ιταλία – Τουρκία
12:30 Δ1 – Ολλανδία – Ισραήλ
14:15 B2 – Ρουμανία – Ισπανία
15:45 A1 – Ελλάδα – Γερμανία
17:30 B1 – Ουγγαρία – Πορτογαλία
19:00 Γ2 – Σερβία – Κροατία
20:45 A2 – Γαλλία – Σλοβακία
22:15 Δ2 – Ελβετία – Μεγάλη Βρετανία
Οι βαθμολογίες
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα 6 βαθμοί
Γαλλία 3
Γερμανία 3
Σλοβακία 0
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ουγγαρία 6
Ισπανία 3
Πορτογαλία
Ρουμανία 0
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
Ιταλία 6
Κροατία 3
Σερβία 3
Τουρκία 0
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία 6
Ισραήλ 6
Μ. Βρετανία 0
Ελβετία 0