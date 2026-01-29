Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πόλο: Για το 3/3 η Εθνική κόντρα στη Γερμανία
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 09:26
ΣΠΟΡ

Πόλο: Για το 3/3 η Εθνική κόντρα στη Γερμανία

Να κάνει το 3/3 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης της Μαδέιρα και να πάρει... φόρα για την πιο δύσκολη συνέχεια της διοργάνωσης θέλει η Εθνική πόλο Γυναικών, που αντιμετωπίζει σήμερα τη Γερμανία (15:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης.

Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει σήμερα το μεσημέρι η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιμετωπίζει ην ομάδα της Γερμανίας.

Η Γερμανία είναι στο 1-1, μετά την ήττα της από τη Γαλλία με 13-11 και την νίκη της επί της Σλοβακίας με 22-11, ενώ η Εθνική μας έχει το απόλυτο μετά το 24-7 επί των Σλοβάκων, αλλά και το 23-5 κόντρα στους Γάλλους.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση.

Το πρόγραμμα της ημέρας:
11:00 Γ1 – Ιταλία – Τουρκία
12:30 Δ1 – Ολλανδία – Ισραήλ

14:15 B2 – Ρουμανία – Ισπανία
15:45 A1 – Ελλάδα – Γερμανία
17:30 B1 – Ουγγαρία – Πορτογαλία
19:00 Γ2 – Σερβία – Κροατία
20:45 A2 – Γαλλία – Σλοβακία
22:15 Δ2 – Ελβετία – Μεγάλη Βρετανία

Οι βαθμολογίες

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα 6 βαθμοί
Γαλλία 3
Γερμανία 3
Σλοβακία 0

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ουγγαρία 6
Ισπανία 3
Πορτογαλία
Ρουμανία 0

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
Ιταλία 6
Κροατία 3
Σερβία 3
Τουρκία 0

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία 6
Ισραήλ 6
Μ. Βρετανία 0
Ελβετία 0



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ο Μόγκουλκοτς στο Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
13 λεπτά πριν Ο Μόγκουλκοτς στο Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να δούμε την επίθεσή μας χωρίς τον Ναν»
14 λεπτά πριν Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να δούμε την επίθεσή μας χωρίς τον Ναν»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Γεωργιάδης: «Καμιά νευρολογική ζημιά ο τραυματίας»
16 λεπτά πριν ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Γεωργιάδης: «Καμιά νευρολογική ζημιά ο τραυματίας»
SUPER LEAGUE
Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Αντρέ Λουίζ ο Ολυμπιακός
28 λεπτά πριν Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Αντρέ Λουίζ ο Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved