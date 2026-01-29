Πόλο: Για το 3/3 η Εθνική κόντρα στη Γερμανία

Οnsports Τeam

Να κάνει το 3/3 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης της Μαδέιρα και να πάρει... φόρα για την πιο δύσκολη συνέχεια της διοργάνωσης θέλει η Εθνική πόλο Γυναικών, που αντιμετωπίζει σήμερα τη Γερμανία (15:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης.

Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει σήμερα το μεσημέρι η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιμετωπίζει ην ομάδα της Γερμανίας.

Η Γερμανία είναι στο 1-1, μετά την ήττα της από τη Γαλλία με 13-11 και την νίκη της επί της Σλοβακίας με 22-11, ενώ η Εθνική μας έχει το απόλυτο μετά το 24-7 επί των Σλοβάκων, αλλά και το 23-5 κόντρα στους Γάλλους.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

11:00 Γ1 – Ιταλία – Τουρκία

12:30 Δ1 – Ολλανδία – Ισραήλ

14:15 B2 – Ρουμανία – Ισπανία

15:45 A1 – Ελλάδα – Γερμανία

17:30 B1 – Ουγγαρία – Πορτογαλία

19:00 Γ2 – Σερβία – Κροατία

20:45 A2 – Γαλλία – Σλοβακία

22:15 Δ2 – Ελβετία – Μεγάλη Βρετανία



Οι βαθμολογίες



Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα 6 βαθμοί

Γαλλία 3

Γερμανία 3

Σλοβακία 0



Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ουγγαρία 6

Ισπανία 3

Πορτογαλία

Ρουμανία 0



Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

Ιταλία 6

Κροατία 3

Σερβία 3

Τουρκία 0



Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία 6

Ισραήλ 6

Μ. Βρετανία 0

Ελβετία 0