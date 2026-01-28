Ομάδες

Νόβακ Τζόκοβιτς: Το fair play που δείχνει ότι είναι ο κορυφαίος (vid)
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 10:28
ΣΠΟΡ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Το fair play που δείχνει ότι είναι ο κορυφαίος (vid)

Για μια φορά ακόμα ο Σέρβος σούπερ σταρ απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος παίκτης και μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες.

Στην αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Λορέντζο Μουζέτι, για το Australian Open, ο Σέρβος σούπερ σταρ για μία ακόμα φορά απέδειξε πως εκτός από κορυφαίος παίκτης είναι και μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Όταν σέρβιρε για να μείνει στο δεύτερο σετ (3-5), με το σκορ στο 30-15, κέρδισε έναν πόντο με τον οποίο έφτανε κοντά στην κατάκτηση του game.

Ωστόσο, παραδέχτηκε στον διαιτητή ότι ακούμπησε την μπάλα με τη ρακέτα του και «παραχώρησε» τον πόντο στον Ιταλό, που κέρδισε στη συνέχεια και το σετ και έκανε ο 0-2.

Για την ιστορία, ο Μουζέτι, λίγο αργότερα εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού, με τον «Νόλε» να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά πολύ πιο εύκολα απ’ ότι φανταζόταν.



