Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Αετόπουλα...»
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 16:41
Η συγκινητική ανάρτηση του Παναθηναϊκού Α.Ο. για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ. 

Ανείπωτος θρήνος μετά από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για το παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» με τη Λιόν στο Europa League.

Μετά τη δυσάρεστη αυτή είδηση ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του συλλυπητήριο μήνυμα κι ευχήθηκε καλό ταξίδι στα θύματα.

Η δημοσίευση του Παναθηναϊκού Α.Ο.:

 

 



