Εθνική Γυναικών Πόλο: Πρεμιέρα για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Μια νέα διαδρομή ξεκινά, με το βλέμμα στραμμένο ψηλά για την Εθνική Γυναικών Πόλο. Στόχος ξεκάθαρος και αδιαπραγμάτευτος, σταθερά βήματα προς το βάθρο, το μετάλλιο, την κορυφή.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών μπαίνει το μεσημέρι της Δευτέρας (26/01), στις 12.30, στη «μάχη» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας τη Σλοβακία στο Φούνσαλ της Μαδέιρα, στην Πορτογαλία. Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι δεδομένη, όμως κάθε πρεμιέρα κρύβει πάντα τις δικές της παγίδες και το άγχος της αρχής.

Αυτή είναι η 20ή συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την ιστορία της να περιλαμβάνει τέσσερα ασημένια μετάλλια (Ζάγκρεμπ 2010, Αϊντχόφεν 2012, Βαρκελώνη 2018, Σπλιτ 2022) και ένα χάλκινο το 2024 στο Αϊντχόφεν, το οποίο συνδυάστηκε με την ιστορική πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», για πρώτη φορά μετά το 2008 στο Πεκίνο. Το χρυσό μετάλλιο παραμένει το μεγάλο απωθημένο.

Από την άλλη πλευρά, η Σλοβακία επέστρεψε στη διοργάνωση έπειτα από 27 χρόνια απουσίας και συμμετέχει φέτος για τέταρτη συνεχόμενη φορά, με καλύτερη παρουσία την 8η θέση το 2020 (15η το 2022).

Η εθνική ομάδα αναχώρησε για την ιβηρική χερσόνησο με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χάρη Παυλίδη να επιλέγει τις εξής αθλήτριες:

Άλιμος ΝΑΣ: Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα

ΑΝΟ Γλυφάδας: Ελένη Γρηγοροπούλου

Εθνικός ΟΦΠΦ: Ανδρονίκη Καραγιάννη

ΝΟ Βουλιαγμένης: Ευαγγελία Καρύτσα, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού

Ολυμπιακός ΣΦΠ: Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά

Ferencvaros TC: Ελευθερία Πλευρίτου

Το σύστημα των αγώνων

Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν, χωρίσθηκαν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων και είναι αναλυτικά οι:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Ελλάδα, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία.

Ελλάδα, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία. Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία.

Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία. Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία.

Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία. Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

Το πρόγραμμα της 1ης ημέρας: