Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι η νέα πρέσβειρα της Gucci – Το χρυσό outfit που «κλέβει» τις εντυπώσεις
Onsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 05:04
ΣΠΟΡ

Συνεργασία κορυφαίου επιπέδου, που συνδυάζει κομψότητα και λάμψη

Η ιταλική εταιρεία μόδας Gucci ανακοίνωσε τη Λευκορωσίδα τενίστρια, Αρίνα Σαμπαλένκα, ως νέα πρέσβειρα της εμβληματικής μάρκας. Η Σαμπαλένκα, η οποία αυτή τη στιγμή ηγείται της παγκόσμιας κατάταξης WTA και είναι η πρωταθλήτρια του US Open 2025, θα αποτελεί το κύριο πρόσωπο της Gucci στο γυναικείο τένις.

Στο προωθητικό βίντεο της Gucci, η Σαμπαλένκα εμφανίζεται σε court με ρακέτα στα χέρια, φορώντας ένα μακρύ μεταξωτό φόρεμα σε τόνους μπεζ και σκούρου καφέ από την εφετινή collection «Άνοιξη – Καλοκαίρι». Το look ολοκληρώνεται με φτερά, το χαρακτηριστικό μοτίβο GG και χρυσά σκουλαρίκια με το λογότυπο της μάρκας.

Προηγουμένως, η Gucci είχε συνεργαστεί και με τον Ιταλό τενίστα, Γιανίκ Σίνερ, νικητή τεσσάρων τουρνουά Grand Slam, ο οποίος εκπροσωπεί όχι μόνο τις κύριες collections, αλλά και τη νέα σειρά Gucci Altitude για χειμερινά σπορ.

Πρόσφατα, η Σαμπαλένκα επιλέχθηκε επίσης από τη Nike ως πρόσωπο για την κυκλοφορία του νέου μοντέλου αθλητικού παπουτσιού Shox Z.

 

 


