Παναθηναϊκός: Ενισχύεται ακόμα περισσότερο με Στράντζαλη το βόλεϊ γυναικών

Ο Παναθηναϊκός ΑΟ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Όλγα Στράντζαλη, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ του βόλεϊ γυναικών.

Σε μια σημαντική μεταγραφή προχωρά η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού.

Η 30χρονη ακραία αναμένεται να υπογράψει το νέο της συμβόλαιο και θα τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου, για τη συνέχεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η Στράντζαλη θα αποχωρήσει από τη Σάγκα Σπρινγκς της Ιαπωνίας. Η καριέρα της ξεκίνησε στον Αριστοτέλη Σκύδρας και στη συνέχεια ακολούθησαν ο Ηρακλής και ο Αίας Ευόσμου, πριν φύγει για τις ΗΠΑ και τα πανεπιστήμια της Καλιφόρνια και του Μαϊάμι.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Γαλλία με την Μπεζιέ, πήγε στην Πολωνία για τις Πίλα και Λεγκιονόβια, ενώ πέρασε για πρώτη φορά από το ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Κούνεο. Επέστρεψε στην Πολωνία για την Χέμικ και στη συνέχεια πήγε στη Ρουμανία για την Άλμπα Μπλαζ.

Τη σεζόν 2022-2023 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν (2023-2024) φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ.

Σημαντικό τόσο για την ίδια την παίκτρια, όσο και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι, είναι ότι αφενός η Στράντζαλη, θα είναι άμεσα διαθέσιμη, αφού έχει πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει το «τριφύλλι».