Μίλτος Τεντόγλου: Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας του στο 2026
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 09:46
ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας του στο 2026

Στην ημερίδα της Παιανίας θα λάβει μέρος ο κορυφαίος αθλητής του μήκους, αρχίζοντας τις προσπάθειές του στο 2026.

Τον πρώτο αγώνα του εντός του 2026 θα δώσει ο Μίλτος Τεντόγλου στην ημερίδα της Παιανίας το ερχόμενο Σάββατο (24/1). Αν και αρχικά ο Μίλτος Τεντόγλου υπολόγιζε πως η πρεμιέρα του για τη νέα χρονιά θα λάμβανε χώρα στις 3 Φεβρουαρίου στην Οστράβα, από τη στιγμή που το κλειστό της Παιανίας είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την πρώτη εγχώρια ημερίδα, ο δις Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος... παίρνει θέση.

Ο Τεντόγλου αναμένεται να είναι ο πρωταγωνιστής της ημερίδας που ανοίγει το χορό των εγχώριων διοργανώσεων τη χειμερινή περίοδο. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη του γεύση από Παιανία, καθώς όταν πρωτοαγωνίστηκε σε κλειστό στίβο, το 2016, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ήταν διαθέσιμη.

«Η καλύτερη προετοιμασία είναι ο αγώνας, οπότε είναι πιο ωφέλιμο να λάβει μέρος σε αυτήν την ημερίδα από τα άλματα στην προπόνηση. Ο Μίλτος θα μπει για να κάνει 3-4 προσπάθειες στον πρώτο σταθμό της προετοιμασίας του και στη σειρά αγώνων που θα λάβει μέρος ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος», δήλωσε ο προπονητής του Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι.

 



