Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη από την Αντρέεβα
Οnsports Τeam 21 Ιανουαρίου 2026, 11:23
ΣΠΟΡ

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη από την Αντρέεβα

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Αντρέεβα και ολοκλήρωσε την πορεία της στο Australian Open. 

Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην εκπληκτική  Μίρα Αντρέεβα και αποχαιρέτησε νωρίς το Australian Open. 

H 18χρονη Ρωσίδα, που βρίσκεται στο Νο7 της παγκόσμις κατάταξης επικράτησε πολύ εύκολα (σε 67 λεπτά) με 2-0 σετ της Μαρίας Σάκκαρη (6-0, 6-4) και πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρουμάνα Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε.

Ουσιαστικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να μπει ποτέ στο ματς, μιας και στο πρώτο σετ δεν κατάφερε να πάρει game με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχολογία της και να βάλει τον εαυτό της σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η Αντρέεβα, που βρίσκεται σε πολύ καλό... φεγγάρι, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση. 



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Οι δηλώσεις του Τσιφτσή πριν την Μπέτις
16 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Οι δηλώσεις του Τσιφτσή πριν την Μπέτις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»
27 λεπτά πριν Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Μπράβο σας, πολύ καλή ομαδική δουλειά» (vid)
41 λεπτά πριν Αταμάν: «Μπράβο σας, πολύ καλή ομαδική δουλειά» (vid)
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Με Σαλάχ η Λίβερπουλ στη Μασσαλία
1 ώρα πριν Champions League: Με Σαλάχ η Λίβερπουλ στη Μασσαλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved