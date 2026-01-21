Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ουγγαρία αντίπαλος της Εθνικής στον ημιτελικό!

Οnsports Team

Η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής υδατοσφαίρισης των ανδρών στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Οι Μαγυάροι επικράτησαν σε ματς θρίλερ της κατόχου του τίτλου (και πρωταθλήτριας κόσμου) Ισπανίας με 15-14 στα πέναλτι, εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση του Ε΄ ομίλου και θα βρεθούν την Παρασκευή (23/1) στο δρόμο της ελληνικής ομάδας, με «έπαθλο» μία θέση στον τελικό της Κυριακής (25/1).

Ο ημιτελικός είναι αρχικά προγραμματισμένος για τις 9:30 μ.μ., αλλά πιθανότατα θα μετατεθεί για τις 6 μ.μ., προκειμένου να παίξει το βράδυ η οικοσέσποινα Σερβία.

Το μεγάλο ντέρμπι για την πρόκριση στην τετράδα είχε απίθανη εξέλιξη, με τους Ιβηρες να ισοφαρίζουν 11-11 στην εκπνοή του κανονικού αγώνα, με μία απίθανη λόμπα του Καμπάνιας που άφησε «άγαλμα» τον Σόμα Βόγκελ. Ο Ούγγρος τερματοφύλακας, όμως, επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ο απόλυτος σπεσιαλίστας των πέναλτι, καθώς απέκρουσε τα σουτ των Σαναούχα και Μπιέλ.

Ο Ουνάι Αγκίρε, στην απέναντι πλευρά, απέκρουσε -με τη βοήθεια του δοκαριού- το πέναλτι του Βίντσε Βίγκβαρι, αλλά οι υπόλοιποι Μαγυάροι ήταν εύστοχοι και ο Φέκετε διαμόρφωσε το τελικό 15-14 και έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά, «αποκαθηλώνοντας» τους Πρωταθλητές Ευρώπης.