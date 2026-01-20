Ομάδες

Αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open
Οnsports Τeam 20 Ιανουαρίου 2026, 15:16
ΣΠΟΡ

Αυξάνεται ο δείκτης δυσκολίας για τον Στέφανο Τσιτσιπά στον επόμενο γύρο του Australian Open.

Την πρώτη νίκη του στη Μελβούρνη μετά από δύο χρόνια πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς επικράτησε του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι με 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 σε 2 ώρες και 57 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκριση στον 2ο γύρο του Australian Open.

Παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Έλληνας τενίστας βρήκε πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς του (15 άσοι και 78% κερδισμένοι πόντοι στο πρώτο σερβίς) και σταδιακά κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του 27χρονου πρωταθλητή θα είναι ο Τσέχος Τόμας Μάχατς, Νο 24 στον κόσμο και νικητής στο τουρνουά της Αδελαΐδας πριν λίγες ημέρες, ο οποίος επιβλήθηκε του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 6-4, 6-4, 6-3.



