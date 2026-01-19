Πλευρίτου: «Μας λείπει το χρυσό μετάλλιο και θα παλέψουμε για να το κατακτήσουμε»

Οnsports Τeam

Η Ελευθερία Πλευρίτου, μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ για τη νέα περιπέτεια της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Φούντσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026.

«Η ομάδα μας έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και θα βρεθεί ως φαβορί στη διοργάνωση» υποστήριξε η αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και συμπλήρωσε:

«Είναι αλήθεια πως έχουμε κατακτήσει αρκετά μετάλλια (σ.σ τέσσερα ασημένια και ένα χάλκινο) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να ανέβουμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η νοοτροπία μας είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Θέλουμε να φθάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Μας λείπει το χρυσό μετάλλιο και θα παλέψουμε για να το κατακτήσουμε».

Η Εθνική ομάδα των Γυναικών κατέκτησε χρυσά μετάλλια, στις δύο τελευταίες διεθνείς διοργανώσεις που έλαβε μέρος (σ.σ. Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη και World Cup στην Κίνα).

«Μας δίνουν ώθηση οι συγκεκριμένες επιτυχίες, αλλά αυτό συνδυάζεται και με άγχος. Έχουμε ανεβάσει ψηλά τον πήχη, πλέον. Όλοι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν το φαβορί.

Από την πλευρά μας, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πετύχουμε το στόχο μας» υποστήριξε η έμπειρη διεθνής παίκτρια.

Μιλώντας για την προετοιμασία επισήμανε πως: «Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Στην παρούσα φάση δουλεύουμε στην έκρηξη, την ταχύτητα και το τακτικό κομμάτι.

Με άλλα λόγια, βάζουμε τις τελευταίες… πινελιές. Πιστεύω, όμως, πως θα είμαστε έτοιμες όταν ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

Πριν από ένα χρόνο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να συμμετάσχει στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο “Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης” θα φιλοξενηθεί από τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4/2026) μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα (12/4/2026), η αντίστοιχη διοργάνωση των Ανδρών.

«Έμαθα πως θα παίξει στην Αλεξανδρούπολη η Εθνική Ανδρών και ζήλεψα» είπε η Ελευθερία Πλευρίτου. «Ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει όσον αφορά το πόλο, μαζί με το Παγκόσμιο Νέων Γυναικών στο Βόλο.

Ο κόσμος μας αγάπησε πολύ και ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Έχει χαραχτεί στη μνήμη και την καρδιά μου.

Νομίζω πως από εκεί ξεκίνησαν όλα για την Εθνική μας, από την Αλεξανδρούπολη».