Australian Open: Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Κάρλος Αλκαράθ

Onsports Team

Ο Ισπανός επικράτησε του Άνταμ Γουόλτον με 3-0 σετ και συνεχίζει την πορεία του στο Grand Slam της Αυστραλίας.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, άρχισε νικηφόρα την πορεία του στο Australian Open της Μελβούρνης, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύθηκε σε μερικά σημεία του αγώνα από τον «οικοδεσπότη», Ανταμ Γουόλτον (Νο 81 στον κόσμο).

Ο 22χρονος Ισπανός επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 6-3, 7-6(2), 6-2 και στον Β` γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, θ' αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Γιανίκ Χάνφμαν (Νο 102 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε με 3-1 τον Αμερικανό, Ζακάρι Σβάϊντα (Νο 143).