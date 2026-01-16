Ομάδες

Εθνική Πόλο: Χωρίς Γενηδουνιά στο ντέρμπι με την Ιταλία
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 19:19
Ο αρχηγός της Εθνικής μας τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στο ματς με την Κροατία.

Χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά θα υποχρεωθεί να αγωνιστεί η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών στο ντέρμπι της Β΄ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, με αντίπαλο την Ιταλία (Δευτέρα 19/1, 21:30). Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, μετά την αποβολή του για βιαιοπραγία στο ματς της Α΄ φάσης με την Κροατία, στο οποίο η ελληνική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με 11-10, παρότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3΄13’’.

Φυσικά, ο έμπειρος περιφερειακός θα λείψει και από την (17/1, 19:00) πρεμιέρα του ΣΤ΄ ομίλου με την Τουρκία, κάτι που ήταν εξ αρχής δεδομένο και θα επιστρέψει την Τετάρτη (21/1, 19:00), στο τελευταίο ματς της Β΄ φάσης με τη Ρουμανία.



