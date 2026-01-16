Χάντμπολ: Στην ΑΕΚ ο Γκιγέρμε Τοριάνι

Οnsports Team

Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ντένις Μπάρος, η ανδρική ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ γνωστοποίησε ότι ενέταξε στο δυναμικό της ακόμη έναν παίκτη από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα τον Γκιγέρμε Τοριάνι.

Ο 27χρονος αριστερός εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στον τελικό του European League με την ισπανική Γκρανογέρς, είναι διεθνής και αυτές τις ημέρες έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, όπως και ο Μπάρος.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Τοριάνι:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκιγιέρμε Τοριάνι. Ο 27χρονος (06/02/1999) διεθνής βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ, ύψους 1.86μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Γκιγιέρμε Τοριάνι έχει αγωνιστεί στις δύο κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Ηandebol Taubate, ενώ το 2018 πήρε μεταγραφή για την Corinthians. Μετά από δύο επιτυχημένα χρόνια στην Corinthians, επέστρεψε στην Taubate, όπου έμεινε έως τα μέσα του 2022. Τότε ταξίδεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της CB Granollers. Με την Granollers τη σεζόν 2022-23 έφτασε στον Τελικό του EHF European League, όπου σκόραρε 3 γκολ, ενώ παράλληλα κατέκτησε την 3η θέση στην κορυφαία Liga ASOBAL.

Στα μέσα του 2024 επέστρεψε στην Handebol Tabuate, όπου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος. Είναι διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας, με την οποία έχει κατακτήσει 2 φορές το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα! Μάλιστα και αυτήν την περίοδο αγωνίζεται με την Σελεσάο στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα, μαζί με τον συμπαίκτη του πλέον στην ΑΕΚ, Ντάνι Μπάρος.

Γκιγιέρμε, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ!»