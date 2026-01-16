Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από 1,5 χρόνο η Κατερίνα Στεφανίδη

Οnsports Team

Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση η Κατερίνα Στεφανίδη, μόλις επτά μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο μακριά από την αγωνιστική δράση και έχοντας πλέον γίνει μητέρα, η Κατερίνα Στεφανίδη ετοιμάζεται να επιστρέψει στους αγώνες, με την επανεμφάνισή της να έχει προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του επί κοντώ είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024, λίγο καιρό μετά τη συμμετοχή της στον τρίτο τελικό Ολυμπιακών Αγώνων της καριέρας της, στο Παρίσι.

Στη συνέχεια έμεινε έγκυος και η γέννηση του γιου της έγινε στις 30 Ιουνίου του 2025. Λίγο καιρό αργότερα, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του 2016 επέστρεψε σταδιακά στις προπονήσεις, στο ιδιωτικό προπονητήριο που έχουν χτίσει δίπλα στο σπίτι τους στο Κολοράντο και άρχισε προσεκτικά ξανά τα άλματα.

Περίπου επτά μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Κατερίνα Στεφανίδη ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή της στους αγώνες, με πρώτο σταθμό τα φημισμένα Millrose Games στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Όπως εξήγησε η ίδια σε δηλώσεις της στο Citius Mag: «Δεν θα μπορούσα να επιλέξει καλύτερο μίτινγκ για να κάνω «επανεκκίνηση» στην αγωνιστική δράση, είναι το αγαπημένο μου μίτινγκ κλειστού από όλα και στα top3 μίτινγκ μου σε ανοιχτό και κλειστό. Εκεί είχα κάνει και το ρεκόρ μου στον κλειστό. Δεν ξέρω αν είναι το οπτικό θέαμα, ο κόσμος ή ο ίδιος ο διάδρομος, αλλά πάντα πηδάω καλά στον συγκεκριμένο αγώνα».