Τσιτσιπάς: «Δεν είναι σύμπτωση ότι υπάρχουν τόσοι τραυματισμοί με αυτό το καλεντάρι»
Οnsports Τeam 16 Ιανουαρίου 2026, 10:19
ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: «Δεν είναι σύμπτωση ότι υπάρχουν τόσοι τραυματισμοί με αυτό το καλεντάρι»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη συνέντευξη Τύπου του Αυστραλιανού Open εξήγησε γιατί άρχισε να απολαμβάνει και πάλι το τένις, ενώ άφησε ξεκάθαρες αιχμές για το βαρύ πρόγραμμα των αθλητών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό Open φτάνει στο τέλος της και ο Έλληνας πρωταθλητής στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την αγωνιστική και ψυχολογική του κατάσταση, αλλά και το βεβαρυμμένο πρόγραμμα των αθλητών.

«Όταν είμαι υγιής, απολαμβάνω ξανά το τένις. Ακόμα και οι ήττες μού δίνουν feedback. Όταν είσαι τραυματίας, δεν έχεις ούτε αυτό. Έφτασα σε σημείο να μη με νοιάζουν τα αποτελέσματα. Αυτό που μετράει είναι να μπορώ να προπονούμαι σωστά και να μην πονάω» σχολίασε.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους του στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς είπε: «Θέλω να μπω στη διαδικασία της μάχης, να απολαύσω τον ανταγωνισμό και να δω τι μπορεί να βγάλει αυτό από το παιχνίδι μου».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο καλεντάρι του ATP Tour, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για το υπερφορτωμένο πρόγραμμα: «Δεν είναι σύμπτωση ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν. Τα Masters 1000 είναι υπερβολικά μεγάλα. Υπάρχει τρόπος να γίνουν πιο σύντομα και πιο ελκυστικά, χωρίς να χάνει κανείς».

 



