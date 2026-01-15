CEV Champions League Γυναικών: Παράδοση Ολυμπιακού και ήττα από Εξατσίμπασι

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην έκπληξη του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε την ήττα 3-0 σετ από την πανίσχυρη Εξατσίμπασι στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του CEV Champions League γυναικών.

Οι Τουρκάλες εμφανίστηκαν αυτή τη φορά απόλυτα προετοιμασμένες, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στις «ερυθρόλευκες», με τη διαφορά ποιότητας και βάθους στο ρόστερ να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και σταθερότητα σε μία ιδιαίτερα απαιτητική έδρα, απέναντι σε έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου, ο οποίος με τη νίκη αυτή έφτασε τις τρεις επιτυχίες στη φετινή διοργάνωση και παραμένει σε τροχιά κορυφής.

Παρά την ήττα, ο Ολυμπιακός παραμένει «ζωντανός» στη μάχη της πρόκρισης, διατηρώντας μαθηματικές ελπίδες ακόμη και για τη δεύτερη θέση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ την ίδια στιγμή έχει σαφές προβάδισμα για την τρίτη θέση του ομίλου έναντι της Ζελέζνιτσαρ.

Η συνέχεια βρίσκει τις «ερυθρόλευκες» μπροστά σε ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, καθώς στις 27 Ιανουαρίου θα υποδεχθούν τη Βέρο Μιλάνο, σε ένα παιχνίδι όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο για να παραμείνουν ζωντανές οι ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση του CEV Champions League.

Τα σετ 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)