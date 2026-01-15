Πανιώνιος: Ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup γυναικών

Eurokinissi Sports

Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο Πανιώνιος στην παρθενική του παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup γυναικών.

Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς απέκλεισε χωρίς δυσκολία την ισπανική Εσκίμο, δείχνοντας απόλυτη ανωτερότητα και στα δύο παιχνίδια. Μετά το επιβλητικό 3-0 σετ στη Σεβίλλη, ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε τη δουλειά και στη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης, επικρατώντας εκ νέου με το ίδιο σκορ και «σφραγίζοντας» με άνεση το εισιτήριο για την ιστορική οκτάδα.

Επόμενο εμπόδιο για την ομάδα της Νέας Σμύρνης θα είναι η κυπριακή Ολυμπιάδα Νεάπολης, η οποία πήρε επίσης την πρόκριση στα προημιτελικά, αποκλείοντας την Οστράβα με δύο νίκες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή επιτυχία ήρθε χωρίς τη συμμετοχή της αρχηγού του Πανιωνίου, Ιωάννας Καρέλια, η οποία απουσίασε λόγω τραυματισμού που υπέστη στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας.

Τα σετ 3-0 (26-24, 25-17, 25-16)