CEV Challenge Cup: Εύκολη πρόκριση για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπράγκα

Onsports Team

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του «τριφυλλιού» επικράτησε 3-0 και στη ρεβάνς με την ομάδα της Πορτογαλίας και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η νίκη με 3-0 στην Πορτογαλία, είχε θέσει τις βάσεις πρόκρισης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπράγκα. Τα κορίτσια της ομάδας βόλεϊ γυναικών, με άνεση «σφράγισαν» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του CEV Challenge Cup, επικρατώντας 3-0 και στο Μετς (τυπικά η πρόκριση εξασφαλίστηκε από τα δύο πρώτα σετ).

Έτσι το «τριφύλλι» συνεχίζει να εντυπωσιάζει όντας αήττητο σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίρνοντας παράλληλα και το εισιτήριο για τις «8» ομάδες της διοργάνωσης.

Το πρώτο σετ ήρθε εύκολα με 25-18, ενώ το δεύτερο εξασφαλίστηκε με 25-23. «Κλειδώνοντας» την πρόκριση. Το ματς συνεχίστηκε φυσικά, με τις «πράσινες» να παίρνουν και τη νίκη επικρατώντας 25-18 και στο τρίτο σετ.

Στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα από τη Σερβία.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18)