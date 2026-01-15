Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

CEV Challenge Cup: Εύκολη πρόκριση για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπράγκα
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 19:08
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

CEV Challenge Cup: Εύκολη πρόκριση για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπράγκα

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του «τριφυλλιού» επικράτησε 3-0 και στη ρεβάνς με την ομάδα της Πορτογαλίας και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η νίκη με 3-0 στην Πορτογαλία, είχε θέσει τις βάσεις πρόκρισης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπράγκα. Τα κορίτσια της ομάδας βόλεϊ γυναικών, με άνεση «σφράγισαν» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του CEV Challenge Cup, επικρατώντας 3-0 και στο Μετς (τυπικά η πρόκριση εξασφαλίστηκε από τα δύο πρώτα σετ).

Έτσι το «τριφύλλι» συνεχίζει να εντυπωσιάζει όντας αήττητο σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίρνοντας παράλληλα και το εισιτήριο για τις «8» ομάδες της διοργάνωσης.

Το πρώτο σετ ήρθε εύκολα με 25-18, ενώ το δεύτερο εξασφαλίστηκε με 25-23. «Κλειδώνοντας» την πρόκριση. Το ματς συνεχίστηκε φυσικά, με τις «πράσινες» να παίρνουν και τη νίκη επικρατώντας 25-18 και στο τρίτο σετ.

Στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα από τη Σερβία.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18)

CEV Γυναικών: Παναθηναϊκός-Μπράγκα 3-0 | HL



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στο Μόναχο
8 λεπτά πριν Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στο Μόναχο
EUROLEAGUE
Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 85-78: Σκληρή ήττα που τον αφήνει πίσω
30 λεπτά πριν Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 85-78: Σκληρή ήττα που τον αφήνει πίσω
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έριξε… βόμβα με Τεϊσέιρα!
33 λεπτά πριν Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έριξε… βόμβα με Τεϊσέιρα!
EUROLEAGUE
Euroleague: Έφυγαν με «διπλά» Βίρτους και Μπασκόνια
36 λεπτά πριν Euroleague: Έφυγαν με «διπλά» Βίρτους και Μπασκόνια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved