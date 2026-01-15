Χάντμπολ: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Ντένις Μπάρος

Onsports Team

Ο Βραζιλιάνος πλέι μέικερ αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και μόλις «έλυσε» το συμβόλαιό του, υπέγραψε στην Ένωση.

Στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ο Ντένις Μπάρος. Η Ένωση γνωστοποίησε την απόκτηση του Βραζιλιάνου πλέι μέικερ, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή. Όμως ο 32χρονος έλυσε το συμβόλαιό του με τους «ερυθρολεύκους» και εντάσσεται στο δυναμικό του «Δικεφάλου».

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για τον Μπάρος:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντένις Μπάρος. Ο 32χρονος (02/01/1994) πλέι μέικερ της Εθνικής Βραζιλίας, ύψους 1,86μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Ντένις Μπάρος με λαμπρή καριέρα σε EC Pinheiros, Handebol Lodrina, Campo Mourao, Handebol Blumenau, EC Pinheiros και Handebol Taybate (2016-2022), έκανε άλμα στην καριέρα του το 2022, μετακομίζοντας στην ισπανική ADC Guadalajara, όπου για μία διετία ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο Πρωτάθλημα. Ο Μπάρος την επόμενη σεζόν πήρε μεταγραφή για την Atletico Novas και με 100 γκολ σε 15 συμμετοχές, ανάγκασε την Puente Gentil να τον κάνει δικό της. Το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΣΦΠ/Ομίλου Ξυνή. Είναι διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας και αυτή την περίοδο συμμετέχει στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα.

Ντένις, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».