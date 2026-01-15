Συνελήφθη η Τουρκάλα αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - H σχέση της με τον Ιμάμογλου

Οnsports Team

Την Πέμπτη (15/01) ξεκινάει η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, για την υπόθεση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, ωστόσο μια άλλη υπόθεση που αφορά τον Τούρκο πολιτικό και την προσωπική του ζωή έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθησαν συνολικά 19 ύποπτοι. Ανάμεσα στα άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση βρίσκεται και η βολεϊμπολίστρια, Ντέρια Τσαϊργκάν.

Όπως έγινε γνωστό, η Τσαϊργκάν μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης καταθέσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να έχει η κατάθεση της Ράμπια Καρατζά, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, όπως αναφέρει η Sabah. Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι η Ντέρια Τσαϊργκάν ήταν σύντροφος του προφυλακισμένου πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η Ράμπια Καρατζά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ιμάμογλου τη φρόντιζε και κάλυπτε τις πληρωμές της με κάποιον τρόπο. Ο Φατίχ Κελές γνωρίζει καλύτερα την Ντέρια Τσαϊργκάν. Εγώ τότε ήμουν η σύντροφος του Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου».

Πρόκειται για μια δήλωση που έχει ήδη ενταχθεί στη δικογραφία της υπόθεσης.