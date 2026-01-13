Ομάδες

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία
INTIME SPORTS
Οnsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 17:42
Δείτε τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα και το πότε θα δώσει η Εθνική τον «τελικό» πρωτιάς με την Κροατία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Η Ελλάδα επικράτησε 23-8 της Σλοβενίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της, έκανε το «2 στα 2» στον όμιλο της στη διοργάνωση του Βελιγραδίου.

Η πρώτη μεγάλη πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική είναι την Πέμπτη (15/01, 21:30), όπου θα παίξει με την Κροατία, η οποία επικράτησε 18-7 της Γεωργίας κι έκανε κι εκείνη το «2 στα 2».

Η πρώτη θέση του ομίλου, η οποία θα κριθεί στην αναμέτρηση με τη «Χρβάτσκα» είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα που θα κάνει το 3-0 θα αποκτήσει πλεονέκτημα και για την επόμενη φάση.

Με βάση το νέο φορμάτ, οι ομάδες «κουβαλούν» τις νίκες τους στους δύο νέους ομίλους που θα διαμορφωθούν στη δεύτερη φάση.

Ευρωπαϊκό Πρωταθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα



