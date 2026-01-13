Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία

INTIME SPORTS

Δείτε τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα και το πότε θα δώσει η Εθνική τον «τελικό» πρωτιάς με την Κροατία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Η Ελλάδα επικράτησε 23-8 της Σλοβενίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της, έκανε το «2 στα 2» στον όμιλο της στη διοργάνωση του Βελιγραδίου.

Η πρώτη μεγάλη πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική είναι την Πέμπτη (15/01, 21:30), όπου θα παίξει με την Κροατία, η οποία επικράτησε 18-7 της Γεωργίας κι έκανε κι εκείνη το «2 στα 2».

Η πρώτη θέση του ομίλου, η οποία θα κριθεί στην αναμέτρηση με τη «Χρβάτσκα» είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα που θα κάνει το 3-0 θα αποκτήσει πλεονέκτημα και για την επόμενη φάση.

Με βάση το νέο φορμάτ, οι ομάδες «κουβαλούν» τις νίκες τους στους δύο νέους ομίλους που θα διαμορφωθούν στη δεύτερη φάση.