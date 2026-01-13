Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα έκανε το χρέος της και πάει σε «τελικό» πρωτιάς με την Κροατία
INTIME SPORTS
Οnsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 17:22
ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα έκανε το χρέος της και πάει σε «τελικό» πρωτιάς με την Κροατία

Η Ελλάδα επικράτησε 23-8 της Σλοβενίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της, έκανε το «2 στα 2» και θα παίξει με την Κροατία για την πρώτη θέση του ομίλου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση του Βελιγραδίου πανηγύρισε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου επιβεβαίωσαν τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει με τους Σλοβένους και πήραν με επιβλητικό τρόπο τη νίκη.

Η πρώτη μεγάλη πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική είναι την Πέμπτη (15/01, 21:30), όπου θα παίξει με την Κροατία, η οποία επικράτησε 18-7 της Γεωργίας κι έκανε κι εκείνη το «2 στα 2».

Η πρώτη θέση του ομίλου, η οποία θα κριθεί στην αναμέτρηση με τη «Χρβάτσκα» είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα που θα κάνει το 3-0 θα αποκτήσει πλεονέκτημα και για την επόμενη φάση.

Με βάση το νέο φορμάτ, οι ομάδες «κουβαλούν» τις νίκες τους στους δύο νέους ομίλους που θα διαμορφωθούν στη δεύτερη φάση. Οι τρεις πρώτες του ομίλου της Ελλάδας (βλ. Β’) θα διασταυρωθεί με τον Δ’ όμιλο, όπου συμμετέχουν Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία και Σλοβακία.

Τα οκτάλεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ 1, Στρομάγερ Ν. 1, Παούνοβιτς, Φιγκούρ, Τσέραρ, Τρόπαν 1, Πότοτσνικ 2, Πούλαγιτς, Στρομάγερ Μπ.
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος - Κανακάκης 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Ευρωπαϊκό Πρωταθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Τζούριτσιτς οι «πράσινοι» | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Τζούριτσιτς οι «πράσινοι» | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Χαουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στα παιδιά του One Team και τους αθλητές των SO Hellas
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Χαουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στα παιδιά του One Team και τους αθλητές των SO Hellas
EUROLEAGUE
Euroleague: Πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε με Σίλβα – Τραυματίστηκε στην προπόνηση
55 λεπτά πριν Euroleague: Πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε με Σίλβα – Τραυματίστηκε στην προπόνηση
ΣΠΟΡ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία
1 ώρα πριν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved