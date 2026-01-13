Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα έκανε το χρέος της και πάει σε «τελικό» πρωτιάς με την Κροατία

INTIME SPORTS

Η Ελλάδα επικράτησε 23-8 της Σλοβενίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της, έκανε το «2 στα 2» και θα παίξει με την Κροατία για την πρώτη θέση του ομίλου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση του Βελιγραδίου πανηγύρισε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου επιβεβαίωσαν τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει με τους Σλοβένους και πήραν με επιβλητικό τρόπο τη νίκη.

Η πρώτη μεγάλη πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική είναι την Πέμπτη (15/01, 21:30), όπου θα παίξει με την Κροατία, η οποία επικράτησε 18-7 της Γεωργίας κι έκανε κι εκείνη το «2 στα 2».

Η πρώτη θέση του ομίλου, η οποία θα κριθεί στην αναμέτρηση με τη «Χρβάτσκα» είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα που θα κάνει το 3-0 θα αποκτήσει πλεονέκτημα και για την επόμενη φάση.

Με βάση το νέο φορμάτ, οι ομάδες «κουβαλούν» τις νίκες τους στους δύο νέους ομίλους που θα διαμορφωθούν στη δεύτερη φάση. Οι τρεις πρώτες του ομίλου της Ελλάδας (βλ. Β’) θα διασταυρωθεί με τον Δ’ όμιλο, όπου συμμετέχουν Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία και Σλοβακία.

Τα οκτάλεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ 1, Στρομάγερ Ν. 1, Παούνοβιτς, Φιγκούρ, Τσέραρ, Τρόπαν 1, Πότοτσνικ 2, Πούλαγιτς, Στρομάγερ Μπ.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος - Κανακάκης 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.