Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρος αποκλεισμός στην Αδελαΐδα - Ήττα από Βούκιτς

EPA/MATT TURNER, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, γνώρισε τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Αδελαΐδας, το οποίο αποτελεί μια άτυπη «γενική πρόβα» ενόψει του Australian Open της Μελβούρνης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών ηττήθηκε με 7-6(3), 7-6(5) από τον Αυστραλό Αλεξάνταρ Βούκιτς (Νο 86 στον κόσμο) και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που ξεκινά την ερχόμενη Κυριακή.

Το πρώτο σετ χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη ισορροπία, καθώς κανένας από τους δύο τενίστες δεν κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του. Έτσι, οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν στο tie break, όπου ο 30χρονος «οικοδεσπότης» εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός, κατακτώντας το σετ και παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0 έπειτα από 54 λεπτά αγώνα.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με Τσιτσιπά και Βούκιτς να διατηρούν το σερβίς τους και να οδηγούνται εκ νέου στο tie break. Ο «Tsitsifast» μπήκε δυναμικά στη διαδικασία και, αφού πέτυχε break, προηγήθηκε με 3-1.

Ωστόσο, ο Αυστραλός αντέδρασε εντυπωσιακά, κάνοντας δύο break και περνώντας μπροστά με 5-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής απάντησε άμεσα ισοφαρίζοντας σε 5-5, όμως ο Βούκιτς με νέο break «σφράγισε» τη νίκη του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα μετά από περίπου μία ώρα στο δεύτερο σετ.