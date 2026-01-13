Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Team

Δεκαπέντε χρόνια μετά την αναμέτρηση τους στην Σαντορίνη και μόλις για δεύτερη φορά στην 29χρονη ιστορία του θεσμού ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν σε αγώνα Σούπερ Καπ.

Στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, θα κοντραριστούν σήμερα (13/01, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στον τελικό του 13ου Σούπερ Καπ.

Πρόκειται για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν μετά το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στις αρχές Δεκεμβρίου στη Νέα Σμύρνη.

Οι «αιώνιοι» είχαν αναμετρηθεί μία φορά το 2010 στο Σούπερ Καπ που είχε γίνει στη Σαντορίνη και τότε ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 3-1 σετ.

Έχουν γίνει 12 αγώνες Σούπερ Καπ.

Ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστεί σε 6 Σούπερ Καπ και στο Μαρκόπουλο θα είναι η 7η φορά. Το έχει κατακτήσει 2 φορές και το έχει χάσει 4 φορές. Το έχει κατακτήσει το 2006 στη Λαμία νικώντας τον Ηρακλή 3-0 σετ και μία το 2023 στο Ηράκλειο που νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί σε 7 Σούπερ Καπ και στο Μαρκόπουλο θα είναι η 8η φορά. Το έχει κατακτήσει 3 φορές και το έχει χάσει 4 φορές. Το έχει κατακτήσει το 2000 που νίκησε τον Ηρακλή 3-1 στην Πάτρα, το 2010 που νίκησε τον Παναθηναϊκό 3-1 σετ στη Σαντορίνη και το 2025 που νίκησε τον Μίλωνα 3-1 στο Παλαιό Φάληρο.

Να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες μετά από τρεις ημέρες θα αναμετρηθούν στο Μετς και για το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Volley League.





Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος είπε:



«Σας ευχαριστούμε που μας δίνεται τη δυνατότητα σε αυτόν τον ιστορικό και ανακαινισμένο χώρο να διεκδικήσουμε ένα ακόμη τρόπαιο για την ομάδα μας. Για το εν λόγω μας δεν έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, γνωρίζεται όλοι τι σημαίνει αυτό το ματς. Μας αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Οι ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, δεν υπάρχουν μυστικά., Οι αναλύσεις είναι υψηλού επιπέδου. Πολλές φορές η θέληση και η επιθυμία μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από τις τακτικές και τις τεχνικές. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και όποιος το κάνει καλύτερα θα βρεθεί πιο κοντά στη νίκη. Δεν υπάρχει δεύτερο ματς στη λογική τη δική μας. Είναι μόνο το αυριανό, αυτή είναι η φιλοσοφία μας και η δική μου φιλοσοφία. Τα μεταξύ μας ματς είναι στο παρελθόν, αλλά στον αθλητισμό δεν υπάρχει προηγούμενη μέρα. Πάντα προετοιμάζεσαι για το επόμενο ματς, αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα τις προετοιμασίες και ειδικά την ψυχολογική για τα μεγάλα ντέρμπι και τα ματς που κρίνουν τίτλους. Ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτά τα μεγάλα ματς δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα ματς μόνο και εκείνη η στιγμή».



Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε:



«Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο θεσμό. Ο αγώνας κλείνει την περσινή χρονιά και δίνει κίνητρο για τη συνέχεια. Δυστυχώς λόγω των προγραμμάτων των ομάδων δεν μπόρεσε να γίνει στην αρχή της χρονιάς. Για τον αγώνα δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, η δικιά μας η ομάδα θέλει να βρίσκεται κάθε χρόνο σε αυτές τις διοργανώσεις και να διεκδικεί τους στόχους της. Εμείς θέλουμε να είναι γιορτή το αυριανό ματς, με παιδιά και ωραία ατμόσφαιρα όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ. Υπάρχει πάντα ανυπομονησία όταν φτάνεις στο σημείο να διεκδικείς έναν τίτλο. Θεωρώ ότι αν δεν είσαι μέρος αυτού του αγώνα είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τους συλλόγους και πόσο μάλλον όταν κρίνεται ένας τίτλος».





Ο προπονητής του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Αντώνης Βουρδέρης τόνισε:



«Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ερχόμαστε σε ένα παραδοσιακό γήπεδο βόλεϊ, σε ένα γήπεδο που μυρίζει έντονα βόλεϊ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη λίγκα, γιατί το Super Cup είναι μία διοργάνωση που είχε λείψει και όχι απλά επανήλθε, αλλά καθιερώνεται κιόλας. Σε ότι αφορά τον αγώνα δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται σε ένα ματς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε οι κάτοχοι του περσινού τίτλου. Οι τακτικές είναι μέχρι ένα σημείο, αλλά στη συνέχεια μπαίνει η προσωπικότητα των αθλητών και εκεί θα κριθεί το ποιος θα σηκώσει την κούπα. Η Παρασκευή είναι πάρα πολύ μακριά, υπάρχει μόνο το αυριανό ματς. Είδαμε σε ένα πολύ μικρό διάστημα πολύ διαφορετικές εικόνες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αν είναι ακόμη Γενάρης και έχουμε δει δύο διαφορετικά αποτελέσματα, φανταστείτε το τι μπορεί να ακολουθήσει».



Ο λίμπερο του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Δημήτρης Τζιάβρας ανέφερε:



«Ευχαριστούμε τον Δήμο Μαρκοπούλου για τη φιλοξενία. Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για μας, χαιρόμαστε να παίζουμε τέτοια ματς αλλά και μέσα από αυτά γινόμαστε καλύτεροι, Έχουμε μία σημαντική σειρά αγώνων και ματς όπως το αυριανό θα μας δώσουν ώθηση για να μπορέσουμε να πάρουμε και άλλα σημαντικά αποτελέσματα. Το βιώνουμε όπως κάθε ντέρμπι με πολύ μεγάλη ένταση, μακάρι να παίζαμε με γεμάτα γήπεδα, για εμάς θα ήταν ακόμη καλύτερο. Αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα είναι η ψυχολογία και ο χαρακτήρας που θα βγάλει η ομάδα».





Η "ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ"

1997: Άρης Α.Σ. (πρωταθλητής)

2000: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2004: Ηρακλής (κυπελλούχος)

2005: Ηρακλής (νταμπλούχος)

2006: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2007: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2008: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2010: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2021: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)

2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2023: ΠΑΟΚ (κυπελλούχος)

2024: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (νταμπλούχος)

*Σε παρένθεση ο τίτλος της ομάδας που κατέκτησε το Σούπερ Καπ





ΟΙ MVP

2004: - Ματαιώθηκε η βράβευση λόγω επεισοδίων

2005: Μάριος Γκιούρδας (Ηρακλής)

2006: Αμαράλ Ντάντε (Παναθηναϊκός)

2007: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2008: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2010: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)

2021: Δημήτρης Τζούριτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)

2022: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2023: Αξέλ Τρούχτσεφ (Π.Α.Ο.Κ.)

2024: Ντράγκαν Τράβιτσα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)



ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

04/10/1997: Βόλος : Άρης - Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)

07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)

22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)

02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός - Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)

05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)

15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)

22/12/2021: Ρόδος: Ολυμπιακός - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)

04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός - Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)

24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-27 25-21 20-25 25-18 12-15)

05/02/2025: Π.Φάληρο: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20, 25-21)