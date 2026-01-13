Ομάδες

Πόλο: Παρελθόν από τον ΝΟ Πατρών ο Λεμπέσης
Onsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 07:38
ΣΠΟΡ

Πόλο: Παρελθόν από τον ΝΟ Πατρών ο Λεμπέσης

Δεύτερη προπονητική αλλαγή υπήρξε στις ομάδες της Waterpolo League ανδρών, μεσούσης της δίμηνης διακοπής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο ΝΟ Πατρών ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Φώντα Λεμπέση, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «δαιμόνων» το περασμένο καλοκαίρι και είχε συνάντηση με τη διοίκηση του συλλόγου, κατά την οποία συμφωνήθηκε η κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Η αχαϊκή ομάδα, αρκετά αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρυσι, ισοβαθμεί με τα Χανιά στην τελευταία θέση του Α΄ ομίλου της Α1 ανδρών και θα χρειαστεί να δώσει μεγάλη μάχη για να κερδίσει την παραμονή της στην κατηγορία, σε μία σεζόν όπου -λόγω αναδιάρθρωσης- υποβιβάζονται τρεις ομάδες και άλλη μία πηγαίνει σε μπαράζ με τον δεύτερο της Α2.

Σε ό,τι αφορά τη διάδοχη κατάσταση, ο ΝΟΠ βρίσκεται σε επαφές με τον Βασίλη Κουνδουράκη, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν συνεργάτης του Δημήτρη Κραβαρίτη στη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζεται ότι σε αλλαγή προπονητή προχώρησε κατά τη διάρκεια της διακοπής και ο Υδραϊκός, με τον Δημήτρη Κραβαρίτη να αντικαθιστά τον Νίκο Καραμάνη.



