Τένις: Ο Ράονιτς «κρέμασε» την ρακέτα του

Onsports Team

Ο Μίλος Ράονιτς, πρώην Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη και φιναλίστ του Γουίμπλεντον το 2016, ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την ενεργό δράση, ολοκληρώνοντας μια καριέρα που περιελάμβανε οκτώ τίτλους ATP.

«Είναι μια στιγμή που πρέπει να έλθει μια ημέρα, το ξέρεις, αλλά εκπληκτικά δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Είμαι τόσο έτοιμος όσο θα είμαι ποτέ», σχολίασε ο 35χρονος Καναδός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας τον εαυτό του «τον πιο τυχερό άνθρωπο που μπόρεσε να ζήσει και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του».

Γεννημένος στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, ο Ράονιτς έγινε ο πρώτος Καναδός που έφθασε σε τελικό Grand Slam, αλλά δεν έχει αγωνισθεί εδώ και 1,5 χρόνο από την ήττα του στον πρώτο γύρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, στα χωμάτινα γήπεδα του Ρολάν Γκαρός.

Το παιχνίδι του Ράονιτς χαρακτηρίσθηκε από το ιδιαίτερα δυνατό σερβίς του, ενώ ο Καναδός πρωταθλητής είχε μία από τις σημαντικότερες στιγμές δόξας το 2016, όταν νίκησε τον Ρότζερ Φέντερερ στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον πριν χάσει στον τελικό από τον Άντι Μάρεϊ.

Την ίδια χρονιά, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν και στους τελικούς του ATP στο τέλος της χρονιάς, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στον κόσμο.