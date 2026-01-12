Ανδρεόπουλος: «Είμαι χαρούμενος που διεκδικούμε ένα ακόμα τρόπαιο για την ομάδα μας»

Οnsports Τeam

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο σερβίς του τελικού Super Cup, αύριο το απόγευμα στο κλειστό του Μαρκοπούλου, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού φτάνει στο τέλος της και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου Δημήτρης Ανδρεόπουλος και Θανάσης Πρωτοψάλτης εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την ομάδα τους.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν:

Δημήτρης Ανδρεόπουλος (Προπονητής Παναθηναϊκού): «Σας ευχαριστούμε που μας δίνεται τη δυνατότητα σε αυτόν τον ιστορικό και ανακαινισμένο χώρο να διεκδικήσουμε ένα ακόμη τρόπαιο για την ομάδα μας. Για το εν λόγω μας δεν έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, γνωρίζεται όλοι τι σημαίνει αυτό το ματς. Μας αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Οι ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, δεν υπάρχουν μυστικά., Οι αναλύσεις είναι υψηλού επιπέδου. Πολλές φορές η θέληση και η επιθυμία μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από τις τακτικές και τις τεχνικές. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και όποιος το κάνει καλύτερα θα βρεθεί πιο κοντά στη νίκη. Δεν υπάρχει δεύτερο ματς στη λογική τη δική μας. Είναι μόνο το αυριανό, αυτή είναι η φιλοσοφία μας και η δική μου φιλοσοφία. Τα μεταξύ μας ματς είναι στο παρελθόν, αλλά στον αθλητισμό δεν υπάρχει προηγούμενη μέρα. Πάντα προετοιμάζεσαι για το επόμενο ματς, αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα τις προετοιμασίες και ειδικά την ψυχολογική για τα μεγάλα ντέρμπι και τα ματς που κρίνουν τίτλους. Ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτά τα μεγάλα ματς δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα ματς μόνο και εκείνη η στιγμή».

Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός Παναθηναϊκού): «Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο θεσμό. Ο αγώνας κλείνει την περσινή χρονιά και δίνει κίνητρο για τη συνέχεια. Δυστυχώς λόγω των προγραμμάτων των ομάδων δεν μπόρεσε να γίνει στην αρχή της χρονιάς. Για τον αγώνα δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, η δικιά μας η ομάδα θέλει να βρίσκεται κάθε χρόνο σε αυτές τις διοργανώσεις και να διεκδικεί τους στόχους της. Εμείς θέλουμε να είναι γιορτή το αυριανό ματς, με παιδιά και ωραία ατμόσφαιρα όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ. Υπάρχει πάντα ανυπομονησία όταν φτάνεις στο σημείο να διεκδικείς έναν τίτλο. Θεωρώ ότι αν δεν είσαι μέρος αυτού του αγώνα είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τους συλλόγους και πόσο μάλλον όταν κρίνεται ένας τίτλος».