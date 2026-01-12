Ο Μεντβέντεφ κατέκτησε τον τίτλο στο Μπρισμπέιν

INTIME SPORTS

Ήταν ο 22ος τίτλος του Μεντβέντεφ σε επίπεδο ATP -σε 22 διαφορετικά τουρνουά- και ο πρώτος μετά τον περασμένο Οκτώβριο, όταν το άλλοτε Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης έβαλε τέλος στην... αναμονή 882 ημερών για ένα τρόπαιο, με τη νίκη του επί του Γάλλου Κορεντέν Μουτέ στον τελικό του Όπεν στο Αλμάτι.



Ο πρωταθλητής του U.S. Open για το 2021 αφιέρωσε τη νίκη στο προπονητικό επιτελείο και την οικογένειά του, έχοντας χάσει τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, προκειμένου να παίξει στο τουρνουά. Ήταν η δεύτερη εμφάνιση του Μεντβέντεφ στο Μπρισμπέιν, με τον 29χρονο άσο να φτάνει ως τον τελικό το 2019, ενώ είναι ο πρώτος τίτλος του σε τουρνουά, με το οποίο αρχίζει τη σεζόν του, ύστερα από το τρόπαιο που κατέκτησε στο Σίδνεϊ το 2018.



Το Australian Open αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου και ο Μεντβέντεφ θα επιδιώξει στη Μελβούρνη να δώσει συνέχεια στην καλή «εκκίνησή» του στη σεζόν.