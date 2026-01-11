Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ η Μαρινάκου στα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε 36η με χρόνο 32:20, συντρίβοντας το 33:03 που είχε σημειώσει στο 10άρι του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο αγώνας της Βαλένθια είχε πολλές και ποιοτικές συμμετοχές και έγινε σε εξαιρετικές συνθήκες σε επίπεδη διαδρομή, συνδυασμός που έφερε νέα ευρωπαϊκά ρεκόρ: 26:46 από τον Σουηδό Αντρέας Άλμγκρεν και 30:09 από την Βρετανή Έιλις ΜακΚόλγκαν. Ο Άλμγκρεν κέρδισε τον αγώνα των ανδρών, ενώ στις γυναίκες πρώτη ήταν η Κενιάτισσα Μπρέντα Τζεπτσιρτσίρ με χρόνο 29:26.

«Το περίμενα ότι θα τρέξω σε αυτούς τους χρόνους, γιατί ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Με τους προπονητές μου, βάσει της κατάστασης που βρίσκομαι, υπολογίζαμε να "βγει" επίδοση γύρω στο 32:20 με 32:30. Ακολούθησα το πλάνο και ήρθε το ρεκόρ. Όλα πήγαν καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ήταν η πρώτη μου φορά σε αντίστοιχη διοργάνωση του εξωτερικού με τόσες πολλές συμμετοχές υψηλού επιπέδου. Οι συνθήκες ήταν εκπληκτικές, η διαδρομή υπέροχη και είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν γινόταν να μην κάνω ρεκόρ σε αυτήν τη διαδρομή. Είναι μια πολύ μεγάλη επίδοση για μένα στην άσφαλτο, καθώς είναι ακόμα πολύ νωρίς και είμαι σε φάση προετοιμασίας. Η επόμενη κούρσα μου θα είναι στη Βαρκελώνη, στις 15 Φεβρουαρίου, σε μια διαδρομή με πολλές ομοιότητες με τη σημερινή, και στη συνέχεια ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας στις 8 Μαρτίου», είπε μετά τον αγώνα της η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία οριοθέτησε και το πλάνο των καλοκαιρινών στόχων της: «Θέλω να σπάσω το πανελλήνιο ρεκόρ εντός σταδίου (σ.σ.: 31:31.16 από την Αλεξία Πάππας, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο). Θα επικεντρωθώ σε αγώνες 5.000μ. και 10.000μ. και στοχεύω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ».